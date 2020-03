Eternals: perché i sovraumani non sono apparsi in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame?

Una nuova teoria svela il perché gli Eternals non sono apparsi in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame nonostante i loro immensi poteri.

In Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame gli Eternals avrebbero potuto dare un apporto significativo nelle battaglie contro Thanos, visti i loro superpoteri, ma una nuova teoria cerca di svelare il perché della loro assenza.

La risposta a questa domanda sarà probabilmente rivelata quando l'antica razza di alieni immortali farà il suo debutto nel film Eternals, seconda pellicola della Fase 4, dove saranno spiegate le loro origini. Queste ultime sarebbero il motivo per cui questa razza sovraumana non ha partecipato alle diverse battaglie degli Avengers, in quanto nei fumetti si racconta che la loro natura li porta a stare fuori dalle faccende umane.

Nei fumetti Marvel, infatti, gli esseri cosmici noti come i Celestiali hanno sperimentato il DNA degli umani per creare due derivati genetici: gli Eterni superpotenti e i mostruosi Devianti. Gli Eterni, le cui abilità li portavano a essere visti come dei, vivevano separati dagli umani e, per volontà dei loro creatori, non potevano assolutamente interferire con gli affari dei terrestri, perché i Celesti avrebbero dovuto studiare il naturale percorso della natura umana senza intromissioni.

Eternals, la reazione di Chris Evans alla foto a torso nudo di Kumail Nanjian

Come quelli dei fumetti, gli Eternals che faranno parte dell'universo cinematografico Marvel sono stati creati dai Celestiali, quindi probabilmente non potranno interferire con gli affari umani e per questo forse non hanno partecipato alle battaglie dei colleghi supereroi. Se agli Eternals fosse stato detto di lasciare che l'umanità seguisse il suo corso, avrebbe senso la loro assenza per così tanto tempo.

Il film Eternals dovrebbe arrivare nelle sale a novembre 2020, salvo slittamenti.