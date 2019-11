Eternals: Kit Harington con indosso il costume del Cavaliere Nero nella foto dal set?

Kit Harington in costume del Cavaliere Nero comparirebbe in una foto rubata dal set spagnolo di Eternals, cinecomic Marvel che farà parte della Fase 4 dell'MCU.

Una nuova foto rubata dal set di Eternals ritrarrebbe Kit Harington con indosso il costume del Cavaliere Nero. Grande l'attesa per l'arrivo nell'MCU dei personaggio di Dane Whitman, umano che assume l'identità del Cavaliere Nero e detiene il possesso della potente Lama d'Avorio. Adesso Reddit potrebbe aver offerto un primo sguardo al look del Cavaliere nero (Dark Knight nella versione originale).

Le riprese di Eternals sono attualmente in corso in un'isola spagnola. la scorsa settimana hanno fatto la loro comparsa in rete le foto di Angelina Jolie con indosso il costume di Thena, con lei anche Bryan Tyree Henry e Gemma Chan sarebbero apparsi con indosso i loro costumi. La nuova immagine diffusa su Reddit mostrerebbe ora il costume del Cavaliere nero, interpretato da Kit Harington.

In Eternals, Kit Harington interpreterà Dane Whitman, Alias il Cavaliere Nero. Nel corso degli anni, il personaggio del Cavaliere muta molti costumi, quindi è possibile che il costume di Kit Harington venga realizzato in parte grazie all'aiuto della CGI.

Nei fumetti Marvel, gli Eternals sono umani che hanno ricevuto incredibili poteri da una razza di esseri superiori noti come i Celestials. Sono praticamente immortali, e nel corso delle loro lunghe esistenze usano i propri poteri quali forza sovrumana, abilità telepatiche, teletrasporto, e la capacità di controllare ed emettere energia per vari scopi.

L'uscita di Eternals è fissata per il 6 novembre 2020.