Eternals: il primo supereroe gay del MCU sarà sposato e con figli

Kevin Feige svela qualche dettaglio su Eternals e in particolare sul primo supereroe gay del Marvel Cinematic Universe, che farà la sua apparizione nel 2020.

Eternals avrà tra i suoi protagonisti il primo supereroe gay del Marvel Cinematic Universe. Non si sa ancora chi, tra gli attori che fanno parte del ricchissimo cast del film, interpreterà questo ruolo, ma Kevin Feige ha condiviso nuovi dettagli su questo personaggio.

"In Eternals ci sarà il primo personaggio apertamente gay del Marvel Cinematic Universe" - ha detto il capo dei Marvel Studios - "E' sposato e ha una famiglia e questo è parte di quello che lui è"

Insomma, potrebbe essere un padre di famiglia e questo aspetto, in particolare, caratterizzerebbe in modo peculiare il personaggio. Ma chi sarà l'attore che interpreterà questo ruolo?

Nel cast di Eternals ci saranno Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Gemma Chan (Sersi) Barry Keoghan (Druig). Lo scorso weekend il cast di Eternals è apparso al D23, svelando al pubblico i costumi dei singoli personaggi. Non è detto però che il primo personaggio gay del MCU sia uno di loro: qualcuno sostiene che possa trattarsi di Black Knight, il personaggio interpretato da Kit Harington che farà il suo esordio nel franchise proprio in Eternals.

In attesa di saperne di più su questo personaggio di Eternals, ricordiamo che anche in Thor: Love and Thunder ci aspettiamo che Valkyrie, il personaggio interpretato da Tessa Thompson, cercherà la sua regina.

Le riprese di Eternals sono attualmente in corso in Gran Bretagna e il film è atteso nelle sale il 6 novembre 2020.