Dune: Zendaya offre un nuovo sguardo al suo personaggio (FOTO)

Zendaya è tornata sui social per fornire un nuovo sguardo al suo personaggio in Dune, Chani, pubblicando una nuova foto dal set che la vede con indosso il costume di scena nel deserto.

Chani viene descritta come una donna misteriosa che perseguita Paul Atreides (Timothée Chalamet) nei suoi sogni in forma di visione con luminosi occhi blu. Sarà interessante scoprire come la relazione tra Chani e Paul evolverà nel corso dei due film su Dune annunciati dal regista Denis Villeneuve.

Nel cast di Dune troviamo Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Oscar Isaac in quello del Duca Leto Atreides, Josh Brolin sarà Gurney Halleck, Stellan Skarsgard vestirà i panni del Baron Harkonnen, Jason Momoa sarà Duncan Idaho, Zendaya interpreterà Chani, Javier Bardem sarà Stilgar e Charlotte Rampling Gaius Helen Mohiam.

Il film è stato girato principalmente in Ungheria e Giordania, con trasferte parziali in Austria e Norvegia. Tra i membri notevoli della troupe citiamo il direttore della fotografia Greig Fraser e il compositore Hans Zimmer, che per lavorare al progetto ha rinunciato alla colonna sonora di Tenet.