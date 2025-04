Dune 3, Florence Pugh conferma il suo ritorno: “Voglio indossare altri costumi fantastici!”

Grandi notizie per i fan della saga di Denise Villeneuve: Florence Pugh ha ufficializzato il suo ritorno nel cast di Dune 3, confermando che tornerà a vestire i panni della Principessa Irulan. Le riprese del terzo capitolo inizieranno quest'estate e l'attrice non nasconde l'entusiasmo: "Spero vedremo di più di lei. Voglio più costumi spettacolari!", ha dichiarato a Harper's Bazaar.

Florence Pugh in Dune 3: la Principessa Irulan avrà più spazio?

Florence Pugh in Dune - Parte Due

Introdotta in Dune - Parte Due, la Principessa Irulan interpretata da Florence Pugh è la figlia dell'Imperatore Shaddam IV (Christopher Walken) e una giovane Bene Gesserit in formazione. Nella parte finale del film, accetta di sposare Paul Atreides (Timothée Chalamet) pur di evitare la morte del padre, un'alleanza strategica destinata a rivelarsi centrale nel prossimo capitolo.

Il terzo film non ha ancora un titolo ufficiale - si parla di Dune: Parte 3, ma nulla è certo - e dovrebbe ispirarsi a Messia di Dune, secondo romanzo della saga di Frank Herbert. L'annuncio del ritorno di Florence Pugh è il secondo confermato del cast, dopo Jason Momoa, che ha lasciato intendere un sorprendente ritorno nei panni di Duncan Idaho. "Sto tornando. Non so se mi sto mettendo nei guai a dirlo, ma è come in Game of Thrones, no? Se non avete letto i libri, non è colpa mia!", ha affermato l'attore di Un film Minecraft.

Dune 3: tutto quello che sappiamo sul cast

Zendaya e Timothée Chalamet

Tra i nuovi ingressi più chiacchierati in Dune 3 spunta il nome di Robert Pattinson, in trattative per interpretare Scytale, enigmatico antagonista legato alla setta dei Bene Tleilax. Un personaggio chiave nel secondo romanzo, che potrebbe scuotere gli equilibri di potere nella saga.

Florence Pugh e Jason Momoa sono gli unici ad aver confermato il loro ritorno, ma dovrebbero esserci anche Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Si consoliderebbe così il cast che ha già portato Dune a incassare oltre 600 milioni di dollari a livello globale con il secondo film.