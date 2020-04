Dune: John Boyega reagisce alle foto di Oscar Isaac prendendo in giro Star Wars

John Boyega, visto al fianco di Oscar Isaac nell'ultima trilogia di Star Wars, ha reagito in maniera divertente alle foto dell'amico in Dune.

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

John Boyega, visto al fianco di Oscar Isaac nell'ultima trilogia di Star Wars, ha reagito in maniera divertente alle foto dell'amico in Dune, pubblicate ieri da Vanity Fair in quella che è la prima fase della promozione del film basato sul romanzo di Frank Herbert, in uscita a fine anno. In particolare, ha generato diverse reazioni in rete uno scatto in cui Isaac, barbuto e con l'espressione seria, sembra girarsi direttamente verso lo spettatore.

Boyega ha condiviso l'immagine sul proprio profilo Instagram, con una didascalia molto schietta: "Porca troia, Oscar!", scritto tutto maiuscolo. L'attore inglese ha poi aggiunto nei commenti "Perché non ti abbiamo visto così in Star Wars?", con quattro faccine stizzite. Un'allusione poco velata all'alchimia tra i due nella recente trilogia che conclude la Skywalker Saga, con molti fan (e anche i due diretti interessati) che speravano di vedere una vera e propria relazione tra Finn e Poe Dameron, nonostante la scarsa probabilità di una storyline simile per questioni legate alla censura in diversi mercati internazionali.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley, Joonas Suotamo in una scena del film

John Boyega e Oscar Isaac hanno recitato insieme nella terza trilogia di Star Wars, tra il 2015 e il 2019, con la regia di J.J. Abrams per gli Episodi VII e IX e Rian Johnson per l'Episodio VIII.

Dune: nuove foto ufficiali del film con Timothée Chalamet e Jason Momoa

Boyega è attualmente impegnato con la lavorazione di Small Axe, miniserie a cura di Steve McQueen che andrà in onda sulla BBC quest'anno (per il mercato americano i diritti sono invece in mano ad Amazon Prime Video, come per altri progetti dell'emittente britannica). Isaac, dal canto suo, ha recentemente prestato la voce a Gomez Addams nel film d'animazione La Famiglia Addams, e lo vedremo prossimamente in Dune nei panni di Leto Atreides, padre del giovane protagonista Paul (Timothée Chalamet). Tra i suoi prossimi progetti c'è anche The Card Counter, il nuovo lungometraggio dello sceneggiatore e regista Paul Schrader.