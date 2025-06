Dune: il montatore premio Oscar Joe Walker a Milano per una conversazione col pubblico

Dopo aver conquistato il premio Oscar per Dune, il montatore dell'acclamata saga di Denis Villeneuve sarà ospite del Cinema Anteo martedì 17 giugno per una speciale incontro col pubblico.

Il fascino della saga di Dune, che ha proiettato Denis Villeneuve nell'olimpo dei registi più acclamati e richiesti, è anche merito di tutti i collaboratori del cineasta canadese a partire da Joe Walker, montatore di Dune e _Dune - Parte Due, in arrivo a Milano per uno speciale incontro col pubblico.

Joe Walker sarà ospite all'Anteo Palazzo del Cinema per conservare con gli spettatori e chiarire tutti i dubbi riguardo alle scelte artistiche che gli hanno fruttato un Oscar nel 2022 per il primo Dune e per commentare alcune delle sequenze iconiche dei suoi lavori.

L'appuntamento è per martedì 17 giugno 2025, dalle 19:00 alle 21:00, presso l'Anteo Palazzo del Cinema. The Editor's Toolbox sarà una conversazione dal vivo dedicata all'arte del montaggio e al potere invisibile dell'editing nel modellare lo sguardo, il ritmo e le emozioni di un film.

Una carriera invidiabile

Una scena di Dune: Parte Due

Collaboratore abituale di maestri come Steve McQueen, per cui ha montato 12 anni schiavo, Shame e Hunger, e Denis Villeneuve, Joe Walker è uno dei montatori più apprezzati e richiesti nel panorama contemporaneo. Il suo lavoro si distingue per l'uso magistrale del suono, la precisione ritmica e la capacità di rendere visibile il pensiero dei personaggi attraverso il montaggio. Prossimamente Joe Walker tornerà a collaborare con Villeneuve nel terzo capitolo della saga di Dune, Messia di Dune, e nel preannunciato adattamento di Incontro con Rama, classico di fantascienza di Arthur C. Clarke.

Durante l'incontro milanese, il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare in prima persona il racconto di un esperto che ha contribuito a creare narrazioni cinematografiche di straordinaria forza e universalità. L'incontro con Joe Walker si concluderà con una sessione interattiva di domande e risposte, aperta al pubblico.

L'evento è organizzato dal collettivo indipendente Sei Ottavi e dalla community professionale WYN - What You Need, promosso dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e realizzato con il sostegno tecnico e logistico di Fluxx, EDI Effetti Digitali Italiani, Blackball e Anteo Palazzo del Cinema.

Per informazioni: cinema.fondazionemilano.eu.