Dune: Messiah, confermato il ritorno di un personaggio dei primi film?

Denis Villeneuve ha recentemente confermato che il suo adattamento di Dune: Messiah, anche se sembra che il titolo sarà Dune: Parte 3, arriverà molto presto e la produzione dovrebbe iniziare durante l'anno in corso. Anche se non sarà una sorpresa per chi ha letto la saga di fantascienza scritta da Frank Herbert, un personaggio chiave del primo film è destinato a tornare in questo terzo capitolo della saga.

Sembra, infatti, che il personaggio interpretato da Jason Momoa nel primo film di Dune, Duncan Idaho, ritornerà a ricoprire il ruolo nella prossima pellicola di Villeneuve. Anche se Duncan è stato ucciso verso la fine di Dune: Part Uno, Jeff Sneider, sceneggiatore del film, ha confermato che la star di Aquaman riprenderà il ruolo nel terzo capitolo della saga.

Dune: Parte Tre, come fa Duncan Idaho a tornare nel film?

Dune: Jason Momoa in una scena

Come fa Duncan a tornare dopo quella che sembrava una morte così definitiva? Nell'universo di Dune, una copia artificiale (non esattamente un clone) di una persona deceduta, nota come Ghola, può essere creata da una razza geneticamente modificata nota come Bene Tleilax. A Paul viene presentato un Ghola del suo vecchio amico e, poiché possiede i ricordi dell'originale, Jason Momoa potrà essenzialmente riprendere il suo ruolo.

Dune: Part Due ha esplorato il mitico viaggio di Paul Atreides che si è unito a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia: Gli Harkonnen. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, cerca di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.

L'uscita di Dune: Parte 3 è prevista per il 18 dicembre 2026, il regista aveva dichiarato di volersi prendere una pausa da Arrakis e dedicarsi ad un altro progetto prima di completare Dune: Parte 3, ma recentemente pare che abbia cambiato idea e il suo obiettivo è quello di finire la saga di Dune dedicata a Paul Atreides per poi lasciarsi Dune alle spalle.

Nel cast del terzo film della saga torneranno sicuramente Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, e con ogni probabilità tornerà anche Anya Taylor-Joy.