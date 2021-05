Dune uscirà nei cinema e su HBO Max lo stesso giorno, la conferma di Warner Bros.

Nonostante i report contraddittori, Warner Bros ha confermato l'intenzione di far uscire Dune in contemporanea al cinema e su HBO Max.

In risposta ad alcuni rumor contraddittori su un eventuale cambiamento nella strategia distributiva di Dune, Warner Bros. ha fatto ufficialmente chiarezza su Twitter confermando che il film di Denis Villenueve uscirà al cinema e su HBO Max nello stesso giorno, il 1 ottobre.

Johanna Fuentes, capo della comunicazione di Warner Media, ha scritto su Twitter: "#Dune debutterà nei cinema e su HBO Max lo stesso giorno negli USA (Fonte: Warner Bros.)" in risposta a un tweet di Discussing Film in cui si legge "DUNE non uscirà più lo stesso giorno al cinema e su HBO Max. (Fonte: Deadline)".

Anche Deadline ha aggiornato le sue informazioni riguardo all'uscita di Dune riportando una dichiarazione del capo della distribuzione di Warner Bros. Jeff Goldstein il quale ha specificato che "non ci sono cambiamenti" nei piani sull'uscita di Dune.

Quando Warner, mesi fa, ha annunciato la nuova strategia di distribuzione dovuta all'emergenza sanitaria, il regista Denis Villeneuve ha polemizzato con lo studio contestando l'uscita in streaming e accusandolo di aver ucciso il franchise.

Warner sembra, però, intenzionata a proseguire la sua strategia di marketing per almeno tutto il 2021 nonostante i successi al botteghino di Godzilla vs. Kong e Mortal Kombat sembrerebbero aver ridato ossigeno all'industria in crisi a causa della situazione sanitaria.

Dune, adattamento del classico della fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, vede nel cast corale Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling e Jason Momoa.

L'uscita di Dune negli USA è fissata al 1 ottobre.