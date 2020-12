Dune, Denis Villeneuve contro l'uscita in streaming: "Warner potrebbe aver ucciso il franchise"

Denis Villeneuve pubblica su Variety un duro intervento contro Warner Bros e la scelta di distribuire Dune in streaming in contemporanea con l'uscita nelle sale accusando lo studio di aver ucciso il suo franchise.

Dopo Christopher Nolan, la voce di un altro autore si leva contro Warner Bros. e la scelta di far uscire i titoli di punta in streaming su HBO Max in contemporanea al cinema: si tratta del regista di Dune, Denis Villeneuve, secondo cui questa mossa potrebbe aver ucciso il suo franchise potenziale.

Dune: Timothee Chalamet in una scena

Denis Villeneuve ha pubblicato su Variety un articolo in cui critica la politica di marketing di Warner Bros. e la scelta di far uscire Dune col modello ibrido cinema/streaming - uscita su HBO Max nello stesso giorno delle sale, film disponibile per 31 giorni per gli abbonati. Warner ha intenzione di inaugurare questo modello con Wonder Woman 1984 e riproporlo per i titoli in uscita nel 2021, compresi Dune, The Matrix 4 e Godzilla vs. Kong.

"In questo caso non c'è nessun amore per il cinema né per il pubblico" scrive Denis Villeneuve senza giri di parole. "Si tratta di mera sopravvivenza di un mammut delle telecomunicazioni che attualmente ha un debito astronomico di oltre 150 miliardi. "Inoltre, anche se Dune riguarda il cinema e il pubblico, AT&T si preoccupa solo della sua sopravvivenza a Wall Street. Finora il lancio di HBO Max si è rivelato un fallimento, così AT&T ha deciso di sacrificare l'intero catalogo di uscite di Warner Bros. del 2021 nel disperato tentativo di catturare l'attenzione del pubblico."

Tenet, Warner Bros. "L'incasso del film di Christopher Nolan ci ha spinto allo streaming"

Villeneuve prosegue specificando che "l'improvvisa giravolta di Warner Bros. che dall'essere una casa storica per i registi si è trasformata nella nuova era del disprezzo segna un percorso chiaro per me. Fare film è un processo collaborativo, è necessario nutrire mutua fiducia nel lavoro di squadra e Warner Bros. ha dichiarato che non fanno più parte del team."

In origine Warner Bros. avrebbe dovuto far uscire Dune al cinema il 18 dicembre, ma l'emergenza sanitaria ha costretto lo studio a far slittare l'uscita al 1 ottobre 2021. Scelta supportata dallo stesso Villeneuve che aggiunge:

"Il piano era di far uscire Dune a ottobre 2021, quando le vaccinazioni saranno a buon punto e ci saremo lasciati il virus alle spalle, almeno così ci auguriamo. La scienza ci dice che il prossimo autunno dovremmo essere tornati alla normalità. Lo streaming può produrre contenuti grandiosi, ma non funziona nel cast di film della scala e dell'ambizione di Dune. La decisione di Warner Bros. significa che Dune non avrà la possibilità di avere successo al box office e lo renderà suscettibile alla pirateria che trionferà. Warner Bros. potrebbe aver ucciso il franchise di Dune. John Stankey di AT&T ha dichiarato che il cavallo dello streaming ha lasciato il fienile. La verità è che il cavallo ha lasciato il fienile per il macello."