Dune, svelato il divieto per il film di Denis Villeneuve: "Violenza e scene inquietanti"

Dune di Denis Villeneuve arriverà nei cinema nel 2021 ma nel frattempo è stato classificato come vietato ai minori di 13 anni per la presenza di sequenze di forte violenza e immagini inquietanti.

Dune: una scena con Timothée Chalamet

Se il 2020 fosse stato un anno normale, a quest'ora il pubblico internazionale avrebbe già avuto l'opportunità di godersi Dune di Denis Villeneuve. All'origine, infatti, l'uscita del film era prevista per il mese di novembre ma poi tutto è stato rimandato al 1º ottobre 2021. Il nuovo adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert ha scatenato la curiosità di tutti coloro che sono rimasti delusi dall'omonimo film del 1984 firmato da David Lynch, convinti che Villeneuve abbia tutte le carte in regola per rendere giustizia all'epopea fantascientifica.

In attesa che esca nelle sale, Dune ha ufficialmente guadagnato un punteggio PG-13, classificazione riservata alle opere vietate ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. Il motivo di tale scelta sarebbe riconducibile alla presenza di "sequenze di forte violenza, alcune immagini inquietanti e materiale suggestivo".

Ricordiamo che Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane che deve viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia. Mentre le forze malevole esplodono in un conflitto per la fornitura esclusiva del pianeta della risorsa più preziosa esistente, una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità, solo coloro che riescono a vincere la loro paura sopravvivranno.

Nonostante il romanzo di Frank Herbert sia già stato adattato sia per il cinema che per la TV, il figlio dell'autore, Brian Herbert, ha affermato che questa nuova interpretazione della storia rappresenta la versione "definitiva". "Sono rimasto molto colpito dal trailer, ed ero entusiasta di essere sul set del film a Budapest l'anno scorso, dove io e mia moglie abbiamo visto le riprese di diverse scene", ha detto Herbert ad Inverse riguardo al nuovo film. "Questo è un film davvero grande, un progetto importante che sarà considerato per sempre l'adattamento cinematografico definitivo del romanzo classico di Frank Herbert. I fan adoreranno questo film. Denis Villeneuve è il regista perfetto per Dune".