Dune ancora primo, in calo Halloween Kills e No Time to Die al box office USA di Halloween

Dune consolida la sua leadership in un box office USA di Halloween che vede una flessione negli incassi per pellicole come Halloween Kills e No Time to Die. Anche Dune risente di questo weekend festivo poco cinematografico incassando solo 15 milioni di dollari che lo portano a un incasso totale di 69 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Dune. L'adattamento del classico di Frank Herbert, firmato da Denis Villeneuve, vede nel cast Timothee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Negli USA, Dune è uscito day-and-date anche su HBO Max.

Dopo l'exploit iniziale, gli incassi di Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia reboot firmata da David Gordon Green, subiscono una battuta di arresto. Dopo tre settimane, il film che torna a raccontare le terrificanti avventure di Laurie Strode alle prese con gli assalti del killer mascherato Michael Myers incassa 8,7 milioni e arriva a un totale di 85,8 milioni. Qui trovate la recensione di Halloween Kills.

Segue a ruota il nuovo James Bond, No Time to Die. L'ultimo capitolo della saga inglese con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 7,7 milioni di dollari portando l'incasso complessivo a 133 milioni. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, recensione: la spettacolare fine dell'era Daniel Craig"), nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

In quarta posizione troviamo il debutto dell'anime giapponese My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission, che raccoglie 6,4 milioni da 1.581 sale e segna una media per sala di 4.050 dollari.

Quinta posizione per il il cinecomic Venom - La furia di Carnage che, con 5,7 milioni, supera i 190 milioni di incassi totali. Qui trovate la nostra recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage.

Male i debutti di Antlers - Spirito insaziabile e Ultima notte a Soho, che superano a mala pena i quattro milioni di incasso e si posizionano al sesto e settimo posto.