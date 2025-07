Jason Momoa si rade per la prima volta in sei anni per Dune 3": "Solo per Denis Villeneuve, ma che odio"

Jason Momoa è pronto a tornare nei panni di Duncan Idaho in Dune 3. La preparazione ha richiesto che l'attore si radesse la barba per la prima volta in sei anni, un "sacrificio immane fatto solo per Denis villeneuve" immortalato in un video diffuso via social media.

"Solo per te, Denis", ha detto Momoa nel video, rivolgendosi al regista di Dune, Denis Villeneuve. L'attore ha poi aggiunto: "Dannazione! Lo odio". Momoa ha riferito che l'ultima volta che si è rasato è stato per le riprese del primo Dune, nel 2021.

Chi interpreta Jason Momoa in Dune?

Jason Momoa ha interpretato Duncan Idaho nel primo Dune e aveva poi confermato il ritorno del suo personaggio in Dune 3 dopo aver saltato Dune: Parte Due. Duncan Idaho è il maestro di spada e mentore di Paul Artreides (Timothée Chalamet) in Dune, ma nel finale del film si sacrifica per permettere a Paul e a sua madre, Jessica, di fuggire dai soldati Sardaukar. Nei libri di Frank Herbert, Duncan ritorna sotto forma di clone. Non è chiaro se anche il nuovo capitolo della saga sci-fi di Denis Villeneuve avrà una svolta narrativa di questo tipo, ma quel che è certo è che ritroveremo Duncan Idaho sbarbato, anche se al momento non sappiamo in quale forma.

Jason Momoa nei panni di Duncan Idaho in Dune

Riconfermati in Dune: Part Three anche Timothée Chalamet, Zendaya e Florence Pugh. Tra i nuovi arrivi troveremo il figlio adolescente di Jason Momoa e Lisa Bonet, Nakoa-Wolf Momoa, e la star di Silo Ida Brooke. I due giovani attori interpreteranno Leto II e Ghanima, i gemelli figli di Paul e Chani.

"Lo aspetta un brusco risveglio", ha detto Jason Momoa a Extra all'inizio di questo mese a proposito del casting di suo figlio per Dune 3. "È nel mondo del lavoro per la prima volta. Sarà un'esperienza positiva. Ce l'ha fatta da solo. Non voglio aiutarlo, e ha fatto tutto da solo, e buon per lui".

L'attore ha poi proseguito: "Vuoi che i tuoi figli siano migliori di te, e io credo davvero, davvero, che lui lo sia. Non potrei fare quello che sta facendo lui alla sua età. Non potrei mai sedermi in una stanza con Denis Villeneuve e reggere il confronto. Ero in Baywatch a 19 anni. Lui ne ha 16 e tiene testa a Denis Villeneuve."

Dune: Part Three, ultimo capitolo della saga diretto da Denis Villeneuve, arriverà nei cinema a dicembre 2026 distribuito da Warner Bros. e Legendary Entertainment.