Dune, Denis Villeneuve non sa se col suo film "ha raggiunto l'obiettivo"

Trasporre un'opera come Dune è un'azione davvero titanica e quasi impossibile. Nel corso della sua partecipazione al podcast Happy Sad Confused, Denis Villeneuve ha dichiarato di non essere sicuro di aver centrato l'obiettivo.

Dune: un primo piano di Kyle MacLachlan

Come riportato da Indiewire, Denis Villeneuve ha parlato del suo tentativo di portare Dune su grande schermo dopo quanto realizzato da David Lynch e Alejandro Jodorowsky. A proposito del suo film e del rapporto con il romanzo di partenza, il regista di Arrival ha dichiarato: "Non so se la mia trasposizione sia buona o meno. Io ho un ottimo rapporto col film, sono davvero orgoglioso. Sono gli altri a dover giudicare - a me interessa più il processo che altro!".

A proposito dell'adattamento firmato da David Lynch e dell'eventualità di una chiacchierata con il regista di Mulholland Drive, Denis Villeneuve ha raccontato: "Se dovessi incontrare Lynch, mi piacerebbe più parlare di pittura che di Dune. Ho visto il suo adattamento quando ero un adolescente e, secondo me, sotto certi aspetti è davvero azzeccato; sotto altri, invece, credo che si sia allontanato troppo dal romanzo. Non sono molto d'accordo con certe sue soluzioni narrative. Comunque, erano anni che sognavo di dirigere questa trasposizione!".

David Lynch ha a lungo parlato del suo Dune come di un film che gli provoca estrema tristezza a causa della mancata concessione del final cut. A questo proposito, il regista ha ricordato: "Diciamo che la lavorazione di Dune è stata un incubo al 75%. Mi sono divertito a Mexico City e la troupe era grandiosa. Ma l'assenza di final cut è terribile sul versante creativo. Cosa puoi fare senza final cut? Niente, ti conduce alla morte!".

Alejandro Jodorowsky, invece, ha provato ad adattare il romanzo nel corso degli anni Settanta ma ha fallito e, nel 2013, è stato realizzato il documentario Jodorowsky's Dune. Lo scorso anno, Lynch ha dichiarato di non essere interessato alla versione di Villeneuve; al contrario, invece, Jodorowsky la vorrebbe guardare con molto piacere ma è scettico sullo spirito filosofico del progetto. A proposito dei due registi, Villeneuve ha raccontato: "Sono due personaggi agli antipodi; entrambi sono grandissimi registi e hanno la capacità di creare immagini davvero incredibili!".