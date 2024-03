Dune - Parte Due sfiora i 7 milioni al box office italiano, secondo Un altro ferragosto di Paolo Virzì

Dune - Parte Due si conferma vincitore del box office italiano per la seconda settimana consecutiva. Il blockbuster di Denis Villeneuve incassa altri 2 milioni di euro sfiorando l'importante cifra di 7 milioni di euro. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert ha già superato i 367,5 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due per approfondire la sofisticata e complicata visione di Villeneuve impegnato nella ricostruzione di un universo immenso.

Un altro ferragosto: Paolo Virzì e Sabrina Ferilli sul set. Crediti: Paolo Ciriello

Il revival di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, si posiziona al secondo posto con un incasso di quasi 847.000 euro da 432 sale e oltre 121.000 presenze (dati Cinetel). Le disavventure di due famiglie agli antipodi, che dopo trent'anni si ritrovano a Ventotene per celebrare un matrimonio, tra influencer, imprenditori digitali e coppie gender fluid, rappresentano lo specchio dei tempi ironicamente rappresentati da Virzì attraverso la lente della commedia, come sottolinea la nostra recensione di Un altro Ferragosto.

Terzo posto per La zona d'interesse di Jonathan Glazer, premiato agli Oscar 2024 la notte scorsa come miglior film straniero. La lucida disamina sull'origine del male che affronta la questione dei campi di concentramento e il tentativo di Rudolf Hoss, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, di creare un'oasi idilliaca a poca distanza dall'orrore, ha conquistato la critica e anche il pubblico sembra rispondere positivamente alla sfida. Altri 693.000 euro hanno portato il film a 2,8 milioni complessivi. Qui la nostra recensione de La zona d'interesse.

Scende in quarta posizione per Bob Marley - One Love, che incassa altri 327.000 euro approdando a un totale di 2,7 milioni. Kingsley Ben-Adir interpreta la leggenda del reggae, mentre Lashana Lynch veste i panni di sua moglie, Rita Marley. La pellicola, costata 70 milioni, si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Scoprite la nostra recensione di Bob Marley - One Love.

Quinta, La sala professori, pellicola tedesca diretta da İlker Çatak e distribuita da Lucky Red che raccoglie un incasso totale di 624.000 euro.