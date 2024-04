Dune 3, Rebecca Ferguson: 'Mi piacerebbe vedere Timothee Chalamet trasformarsi in un verme'

Nel corso di una nuova intervista concessa a The Playlist, Rebecca Ferguson ha raccontato quelle che sono le sue speranze per Dune 3, tra cui il voler vedere Timothée Chalamet trasformarsi in un verme.

Dune - Parte Due sta per superare la soglia dei 700 milioni di dollari al box-office e il regista Denis Villeneuve ha confermato di essere attualmente al lavoro sulla sceneggiatura della Parte Tre, che adatterà il secondo libro della saga di Frank Herbert, Messia di Dune.

"La seconda parte è uscita e la gente la sta amando, e ha un cast fenomenale", ha dichiarato l'attrice, che presto tornerà su Apple TV+ con la Stagione 2 di Silo. "Ovviamente ci sarà una terza parte, ma c'è molta pressione su Denis. Fallirà o farà un film altrettanto buono? Dipende dalla sceneggiatura, dipende dai soldi. Dipende da tutti gli attori che non hanno ottenuto un contratto per il terzo film. Ci sono tante variabili in gioco. Quindi ci sono molte cose da prendere in considerazione prima di scrivere una terza sceneggiatura".

Dune - Parte 2: Rebecca Ferguson nel deserto

"Non saremo fedelissimi al libro"

Messia di Dune fa un salto in avanti di qualche anno e la storia comincia a spingersi in luoghi alquanto fuori dal comune. Un adattamento estremamente fedele è improbabile e, sebbene la Ferguson ammetta di non aver letto il libro, c'è un aspetto di cui ha sentito parlare che le piacerebbe vedere.

"È chiaro che non saremo fedelissimi al libro. È ridicolo. Anche se mi piacerebbe vedere Timothée trasformarsi in un verme. Finché il mio personaggio non verrà messo in disparte seduto da qualche parte, sarò felice".

Vale la pena notare che Paul Atreides non si trasforma in un verme, ciò accade a suo figlio Leto II, e si verifica solo nel terzo libro della saga, I figli di Dune. Tuttavia, se Dune - Parte Tre dovesse essere l'ultimo film del franchise, Villeneuve potrebbe decidere di incorporare alcuni elementi del resto della saga.