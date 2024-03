Un altro ferragosto secondo Laura Morante, Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Christian De Sica

Un film sul tempo che passa? Forse. Sarebbe meglio dire che Un altro ferragosto è un film sul tempo che non passa. Perché i riverberi, tra il 1996 e il 2024, sembrano gli stessi. Rivedete oggi Ferie d'agosto, vi accorgerete della fortissima attualità di quel film che, negli anni, è diventato un cult. Lotte, bisticci, società, politica, populismo, borghesia, ideali, speranza, sogni. Trent'anni dopo, con la giusta metrica (come raccontato nella nostra recensione), Paolo Virzì torna a Ventotene, portando con sé i Molino e i Mazzalupi. Un'altra estate, la resa dei conti, avvolta da un'atmosfera tanto divertita quanto sommessamente e irrimediabilmente oscura. Come nel 1996, la forza del film - rivisto seguendo al meglio le regole del sequel - risiede poi nel cast. Riecco Silvio Orlando, Laura Morante, Sabrina Ferilli, Paola Tiziana Cruciani. Rivederli insieme fa un certo effetto, anche perché il cast di Un altro ferragosto viene poi rafforzato da Christian De Sica, Andrea Carpenzano e Vinicio Marchioni, oltre che da Emanuela Fanelli e da Anna Ferraioli Ravel, che interpreta Sabrina Mazzalupi.

Un altro ferragosto: Paolo Virzì e Sabrina Ferilli sul set. Crediti: Paolo Ciriello

Se fa effetto rivederli sul grande effetto, fa effetto anche rivederli insieme, davanti a noi, durante l'incontro stampa. Silvio Orlando ha spiegato quanto siano ancora conflittuali i personaggi: "Nel film, per mio figlio Altiero, sono un alieno. Anche il fatto che sia gay è una cosa che Sandro non ha del tutto accettato. Ma nel film sono una sorta di morto che cammina". Con lui, Laura Morante, tornata ad interpretare Cecilia Molino: "Cecilia continua a chiede l'amore di Sandro. L'amore c'è, ma forse non si sente all'altezza, è piena di conflitti e complessi. Cerca conferme che non arrivano. Anche rifiutando di vedere la realtà. Ha un atteggiamento forse un po' infantile, nonostante il tempo passato", ci dice l'attrice.

Un altro ferragosto: intervista video a Laura Morante, Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica

Un film dolente, spietato, amaro. La narrazione affilata di Virzì, che ri-porta in superficie le sfumature di Ferie d'agosto. Se tutto cambia per non cambiare, la scena si accende (di nuovo) grazie al litigio messo in scena tra i Mazzalupi e i Molino. Eppure, oggi sembra siamo incapaci di confrontarci in modo costruttivo. "Abbiamo smesso di confrontarci, in modo costruttivo. Anche a livello politico. Si discute all'interno di una tribù, ma non reggo il confronto con qualcuno che vuole importi i suoi pensieri", spiega Silvio Orlando a _Movieplayer.it. Per Laura Morante il confronto è essenziale. Soprattutto quello politico: "Vengo da una famiglia litigiosa, anche su temi politici. Forse rappresentiamo un'eccezione. Tra noi si litiga tanto. E mano mano che la sinistra fatica a trovare la sua posizione, si litiga ancora di più!".

L'alchimia malinconica tra Sabrina Ferilli e Christian De Sica

Un altro ferragosto: i Molino al completo. Crediti: Paolo Ciriello

Lo spirito di Un altro ferragost_o, tra l'altro viene sostenuto dall'alchimia perfetta tra Sabrina Ferilli e Christian De Sica. Una coppia sconnessa e dolce, nella loro sensibile disperazione. In questo senso, la Ferilli ha raccontato nella nostra intervista quanto Marisa sia malinconica, ma mai rassegnata: "Abbiamo dei sogni, nonostante il tempo passato. Trent'anni dopo abbiamo avuto delle cose, ma non basta ancora. Ci aspettiamo qualcosa di nuovo. E Marisa è malinconica, ma non rassegnata. Un personaggio che aspetta l'amore. Si sente ancora viva, è un personaggio energetico", e prosegue, "Marisa vorrebbe salvare la nipote Sabrina da un matrimonio pericoloso, rendendosi conto di aver vissuto la stessa situazione"_.

Un altro ferragosto: Sabrina Ferilli e Christian De Sica. Crediti: Paolo Ciriello

Un altro ferragosto rimarca il talento istrionico di Christian De Sica, perfettamente in parte per un "Un personaggio senza speranza. Nella sua tristezza e disperazione c'è anche tanta dolcezza", ci dice. "Virzì è un maestro della recitazione. Ci siamo incontrati in una salumeria, e mi ha spiegato questo personaggio. Un imbroglione, un ladro. Ho accettato di corsa, anche perché fare un film con Virzì è un fiore all'occhiello per un attore. Sul set? Paolo è un regista che sul set ti chiede di recitare e non recitare. Sono stato protetto sul set, sia da Vinicio e Sabrina. Altro che Vacanze di Natale... Questa è stata una vera e propria vacanza. Speriamo di fare pure Ferragosto 3!".