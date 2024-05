Dune 3: Denis Villeneuve 'non vede l'ora' di tornare ad Arrakis con Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy avrebbe dovuto interpretare un altro ruolo in Dune - Parte 2, ma i suoi impegni sul set di Furiosa le hanno impedito di essere disponibile. Denis Villeneuve ha però trovato un modo per coinvolgere l'attrice nel secondo capitolo della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert e in vista del terzo film con star Timothée Chalamet.

Il coinvolgimento dell'attrice nella saga

In un'intervista rilasciata a Variety, Anya Taylor-Joy ha ricordato come Denis Villeneuve le avesse spiegato che la voleva tra gli interpreti di Dune - Parte Due, ma era consapevole che non potesse essere a disposizione.

L'attrice ha raccontato: "Ho detto: 'Per favore?'. Ho saltato tutte le fasi del lutto e sono passata direttamente a implorare dicendo: 'Posso farlo. Posso essere in Australia e ad Abu Dhabi in contemporanea'. Voleva che fossi una parte dell'universo. Ci siamo tenuti in contatto. Avevo la sensazione che non fosse finita".

Le riprese di Dune - Parte Due sono però iniziate senza di lei, ma quando è tornata a Los Angeles il regista canadese l'ha chiamata per farle una proposta, spiegandole che aveva trovato un accordo con lo studio per riuscire a coinvolgerla con il piccolo ruolo di Alia, la sorella minore di Paul Atreides che appare in una scena ormai adulta.

Villeneuve ha spiegato: "Anya era Alia non appena l'ho incontrata. Mi sono reso conto che è sempre stata perfetta per il personaggio. Anya sembra appartenere a un altro mondo, come se facesse parte di un'altra dimensione, un passo nel sogno".

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

Dune - Parte Due, le figure femminili: dallo scetticismo di Chani all'ambizione di Lady Jessica

Il possibile ritorno ad Arrakis

Il cameo è stato girato in Namibia mantenendo la segretezza assoluta e Anya ha parlato del suo impegno solo con il marito e i genitori, portando con sé sul set la madre. Nessuno dello studio, inoltre, sapeva l'identità dell'attrice coinvolta e nelle prime versioni del montaggio il suo volto era stato sfocato.

Taylor-Joy ha inoltre spiegato: "Ho chiesto a Denis di avvisare il cast prima della mia presenza sul red carpet di Londra. Ho detto: 'Non posso semplicemente apparire. Per favore non farmi questo'".

La protagonista di Furiosa sarà coinvolta nel terzo film e Villeneuve ha spiegato: "Girare con Anya in Africa è stato semplicemente magico. La sua generosità, il suo candore e la sua passione mi hanno realmente emozionato. Non vedo l'ora di tornare ad Arrakis con lei".