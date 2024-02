Bob Marley - One Love, la recensione: una leggenda della musica per un biopic attuale

"Emancipatevi dalla schiavitù mentale, solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente. Non aver paura dell'energia atomica, perché nessuno di loro può fermare il tempo. Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti, mentre stiamo da parte e guardiamo? Un giorno saremo parte di questo. Dobbiamo adempiere il libro". Sono le parole di Redemption Song, forse la più bella canzone dell'autore giamaicano, che sentiamo arrivare in un momento chiave di Bob Marley - One Love, biopic dedicato ai tre anni fondamentali dell'artista.

Una scena del film Bob Marley - One Love: insieme all'artista giamaicano ci sono i suoi Wailers.

Nella canzone, e in molte altre, traspare la filosofia di Bob Marley, che è quella relativa alla pace e l'unità, ma non solo. Allora, Bob Marley - One Love di Reinaldo Marcus Green ci fa arrivare il messaggio del re del reggae, uno dei più grandi cantautori e attivisti mai esistiti. Il film ha il pregio di essere conciso e serrato, di far arrivare la sua musica e le sue idee, pur tra qualche semplificazione di troppo. L'attore protagonista, Kingsley Ben-Adir, forse non è troppo somigliante, ma è eccezionale nella voce, e molto bravo nei movimenti.

1976: Bob Marley e il grande concerto per la pace in Giamaica

Kingsley Ben-Adir è Bob Marley: il film segue la sua carriera negli anni che vanno dal 1976 al 1978

È il 1976: la Giamaica è sull'orlo di una guerra civile e la violenza divampa sull'isola. Bob Marley, in quel momento, è un artista giamaicano noto in tutto il mondo. Decide così di porre fine alla violenza e di fare un grande concerto di pace a Kingston, Smile Jamaica. Qualche giorno prima del concerto, però, un uomo entra in casa sua e gli spara, ferendolo lievemente, e colpendo più gravemente la moglie Rita (Lashana Lynch). In molti, a quel punto, hanno dei dubbi sul fatto di far esibire Marley in quel concerto, ma lui decide di esserci. Nei giorni seguenti decide di lasciare la Giamaica, diventata invivibile per lui e per la famiglia. Arriva a Londra, dove sceglie di cambiare in parte il suo suono, per arrivare a tutti. Nasce Exodus, e arrivano il successo e il tour mondiale.

Un racconto che non è un'agiografia

Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Bob Marley: il suo lavoro sulla voce è notevole

Come avrete capito, Bob Marley - One Love è diverso dagli altri biopic su band o rockstar, perché sceglie di non seguire il protagonista lungo tutta la sua carriera, ma in un preciso momento della sua vita, cioè gli anni dal 1976 al 1978, un momento chiave della sua vita e della sua carriera. Questo permette di non farne un racconto troppo lungo, e necessariamente semplificato. La sua vita, in qualche modo, c'è tutta: la sua infanzia, l'abbandono del padre, l'amore con la moglie e il suo esordio da musicista. Momenti si traducono in brevi flashback che raccontano tutto senza appesantire il racconto principale. Un racconto che non è un'agiografia, perché non fa di Marley un santo, ma ne mostra anche i lati oscuri. I momenti di perdita del controllo, la sfuriata contro il manager, o i litigi con Rita, frutto anche di alcuni tradimenti. Insomma, tra i colori del film, che sono il verde, il giallo e il rosso della Giamaica, c'è allora anche un po' di nero.

Gli artisti, la guerra e la pace: ieri come oggi

Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch sono Bob e Rita Marley

E c'è anche tanta attualità in una storia accaduta più di quaranta anni fa. E non è solo il messaggio di Bob Marley, che è immortale. Si tratta anche di tutte quelle riflessioni che un artista deve fare ogni volta che in qualche modo decide di prendere posizione. Per esempio, il concerto per la pace del 1976 ci fa venire in mente tanti discorsi che stiamo facendo oggi, mentre stiamo vivendo in un mondo dove ci sono delle feroci guerre in atto. Che cosa deve fare un artista? Mettere a rischio la propria vita e quella del pubblico o andare avanti? Parlare, e rischiare di essere strumentalizzato da una delle parti, o non farlo, e così perdere la sua aura di punto di riferimento quando si parla di valori che ha portato avanti per tutta la sua vita e la sua carriera? Domande difficili a cui rispondere. Ma guardando Bob Marley - One Love non potrà non venirvi in mente Gaza, l'Ucraina e le molteplici situazioni odierne.

Quando la musica non era soltanto musica

Kingsley Ben-Adir in Bob Marley - One Love. Al centro del film ci sono il concerto del 1976 e la lavorazione di Exodus

Tuttavia, Bob Marley quel concerto del 1976, e anche quello del 1978, che lo avrebbe riportato a casa, doveva tenerlo. Lo sentiva. "Il reggae è la musica della gente, è fatta per unire le persone" dice a un certo punto del film. Bob Marley credeva nella musica, nel suo messaggio. Che è arrivato a noi, anche se leggermente banalizzato: Marley è simbolo di pace, unità, non violenza. Eppure il film ci ricorda che la sua filosofia, anzi la sua religione, il Rastafarianesimo, è molto più complessa. Il mito di Marley che oggi è giunto a noi è per forza di cose semplificato. E risentirlo, in questo film, fa venire nostalgia per un tempo in cui la musica non era soltanto musica, ma un tutt'uno con valori, idee, messaggi. Un tempo che va dalla fine degli anni Sessanta, con i festival Monterey Pop e Woodstock e arriva forse fino alla fine degli anni Novanta, con il concerto degli U2 a Sarajevo. E oggi? Oggi sembra che la musica sia solo intrattenimento.

Bob Marley era un grandissimo autore di canzoni

Ziggy Marley, uno dei figli del grande Bob, è tra i produttori del film

Che Marley fosse un grande autore, lo capiamo quando ascoltiamo Redemption Song, che intona, voce e chitarra, davanti a un falò. Prima di far esplodere la musica reggae in tutto il mondo, Bob Marley era un ottimo autore di canzoni, capace di scrivere melodie immortali, immediate eppure mai banali, come sapevano fare i Beatles. È per questo che Bob Marley - One Love è un biopic che si segue con piacere e da cui si esce più felici, quasi confortati. Riguardo alla musica di Marley, l'opera racconta la sua voglia, una volta a Londra, di trovare un nuovo suono e di arrivare al pubblico. E di trovare la libertà sul palco, grazie a quei concerti che non avevano scalette prestabilite, come nel jazz.

Ci avvolge con canzoni irresistibili

Kingsley Ben-Adir in Bob Marley - One Love, film che ci fa capire la grandezza delle canzoni di Marley

Anche se con qualche freccia in più nel proprio arco, soprattutto nella concisione del racconto e nella scelta di puntare su un periodo preciso, Bob Marley - One Love ha le caratteristiche dei vari biopic musicali: conquistano principalmente perché per due ore ci avvolgono con canzoni irresistibili, e ci riportano a contatto con artisti che ci hanno segnato la vita; d'altra parte il racconto è sempre schematico e stereotipato. Bob Marley - One Love è un buon film, ma che non riesce, come altri (Control, The Doors, Velvet Goldmine, Io non sono qui) a farsi permeare completamente dall'essenza e dal mood degli artisti, tanto da esserne influenzato a livello formale e stilistico.

Kingsley Ben-Adir è Bob Marley, con un grande lavoro sulla voce

Lashana Lynch e Kingsley Ben-Adir; l'attrice, che abbiamo visto in No Time To Die, è inglese di origine giamaicana

In ogni film di questo tipo, inoltre, è fondamentale il protagonista, e i film di cui sopra vivevano infatti di prestazioni attoriali impressionanti. Kingsley Ben-Adir (visto in Barbie e nella serie Secret Invasion), che impersona The Legend, funziona a corrente alternata. Forse, è troppo bello, aitante e con i lineamenti troppo raffinati per evocare la bellezza più selvaggia di Marley, che era un uomo minuto. Eppure, l'attore entra benissimo nel personaggio, si muove come lui e, soprattutto, fa un grande lavoro sulla voce: sul tono, sull'accento, sulla parlata strascicata. E sul cantato. Accanto a lui, nel ruolo di Rita, c'è Lashana Lynch, inglese di origini giamaicane, una presenza carismatica che tutti abbiamo conosciuto nell'ultimo film di 007, No Time To Die. Quindi? Quindi andate a vedere il film (se potete, in lingua originale): vi farà stare bene. Vi sembrerà che Bob Marley possa parlare anche a noi, al mondo di oggi, quando risponde alla domanda "credi che questo mondo possa farcela?" - "Sì, dobbiamo farcela, non c'è altro modo".