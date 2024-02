Bob Marley, critiche severe al biopic sull'icona del reggae

Nonostante la piena collaborazione della famiglia del cantante, Bob Marley - One Love sta ricevendo le prime critiche negative da parte degli addetti ai lavori. Ziggy, figlio della leggenda del reggae, aveva dichiarato che la missione del film è quello di unire le persone e condividere il messaggio di unione di cui si faceva portavoce il padre.

Tuttavia, la stampa pare non stia perdonando al film una totale ed esagerata riverenza nei confronti del cantante giamaicano. Un difetto che non permette al film di essere veramente coinvolgente, secondo quanto riportano le prime recensioni.

Riverenza per Bob

"Si tratta di un film riverente, tipo Hallmark Channel" ha scritto Peter Bradshaw sul Guardian "Non c'è quasi nessun parente che non abbia un credit come produttore associato, e ovviamente ha tutti i diritti musicali".

Bob Marley: One Love - una scena del film

Sono dello stesso avviso Variety e Washington Post:"Il film è uno sforzo per rappresentare la storia di Marley in termini più messianici: la sua musica, ci viene detto, non era solo qualcosa da ascoltare per drogarsi... ma un messaggio evangelico di unità, pace e amore" scrive Michael O'Sullivan. Secondo Owen Gleiberman 'One Love flirta con la complessità ma scivola nella banalità dell'adorazione degli eroi'.

Bob Marley - One Love comprende nel cast Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Bob Marley, Lashana Lynch nel ruolo di Rita Marley e James Norton nei panni di Chris Blackwell.