Dune: Part 2, il villain di Austin Butler calvo e senza ciglia divide i fan, le reazioni in attesa del trailer

Le reazioni sorprese dei fan a commento dell'incredibile e inquietante look del villain interpretato da Austin Butler in Dune: Parte 2.

In attesa del trailer in arrivo oggi, Austin Butler si mostra col nuovo look che lo rende irriconoscibile nel teaser di Dune: Parte 2. Butler, completamente calvo e con le sopracciglia rasate, interpreta il cattivo Feyd-Rautha nel film di Denis Villeneuve, ma il cambio radicale nel suo aspetto sorprende e divide i fan.

Austin Butler, candidato di recente agli Oscar per il ruolo di Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann Elvis, è uno dei nuovi arrivi di primo piano nel cast di Dune insieme a Florence Pugh e Christopher Walken. Il personaggio di Feyd-Rautha, in precedenza, è stato interpretato da Sting nella versione di David Lynch del 1984.

Feyd-Rautha è il nipote cattivo del Barone Harkonnen (Stellan Skarsgård) e il fratello del sadico Glossu Rabban, interpretato da Dave Bautista nel film di Denis Villeneuve. I due fratelli sono in competizione per diventare il successore della famiglia Harkonnen sul pianeta Arrakis.

Le reazioni dei fan al nuovo look di Austin Butler

Il primo trailer ufficiale di Dune: Part Two in arrivo oggi è stato anticipato da un teaser di 44 secondi che mostra la testa rasata e l'assenza di sopracciglia dell'inquietante personaggio.

"JUMPSCARE", scrive un utente a commento del nuovo spaventoso look di Butler.

Un secondo ha condiviso un meme di uno spettatore sorpreso, insieme alla didascalia: "Io dopo aver aperto la notifica di Pop Crave del personaggio di Austin Butler in Dune: Parte 2".

"COSA GLI HANNO FATTO?" un terzo ha chiesto scrivendo: "Mi sono svegliato con Prada Voldemort che diceva: 'BOO'".

Il machiavellico villain di Austin Butler

Una settimana fa, i partecipanti al CinemaCon hanno potuto dare uno sguardo esclusivo al trailer di Dune 2, descrivendo successivamente o l'aspetto di Butler come "estremamente minaccioso e quasi mostruoso".

"È una persona machiavellica, molto più crudele, molto più strategica ed è più narcisista", ha detto Villeneuve a Vanity Fair a proposito di Feyd-Rautha.

"Rabban vuole compiacere", ha aggiunto Villeneuve in merito alle differenze tra i due nipoti Harkonnen. "Vuole compiacere il barone. Vuole brillare di fronte a suo zio, ma c'è qualcosa di commovente in Rabban perché è un pessimo stratega. Non è molto intelligente. Rabban si trova, alla fine della prima parte, nella posizione in cui non ha il cervello per poter gestire e controllare tutte queste operazioni. Feyd-Rautha Harkonnen è una figura molto intelligente, molto carismatica e molto più brillante".