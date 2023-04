Dune: David Lynch si rifiuta di guardare il remake

David Lynch si rifiuta di guardare il remake di Dune targato Denis Villeneuve. Durante un'intervista con i Cahiers du Cinéma, Lynch, che ha diretto il precedente adattamento per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert nel 1984, ha detto la sua sull'interpretazione di Denis Villeneuve del materiale.

L'argomento Dune rimane un punto dolente nella carriera del regista al punto che non può sopportare di vedere la nuova versione del 2021. "Non lo guarderò mai, e non voglio nemmeno che me ne parliate, mai", ha detto Lynch.

L'arrivo di Dune sul grande schermo è una storia complicata dopo la pubblicazione del romanzo, nel 1965. Diversi registi si sono accostati al materiale corso di sedici anni. In particolare, le idee di Alejandro Jodorowsky per il progetto mai realizzato sarebbero poi diventate il soggetto del documentario del 2013, Jodorowsky's Dune. Nel 1981, il produttore Dino De Laurentiis ha scelto David Lynch per dirigere Dune basandosi sull'impatto del precedente The Elephant Man.

Dune: Part Two trascorrerà più tempo su mondi diversi, come Giedi Prime

Che fine ha fatto Dune di David Lynch?

I segreti di Twin Peaks: un primo piano di David Lynch

La produzione di Dune è stata travagliata fin dall'inizio quando il regista ha ceduto i suoi diritti per il final cut del film. Le riprese sono state afflitte da problemi tecnici e medici mentre si trovavano in Messico. Inoltre, il produttore De Laurentiis si è scontrato con Lynch sulle sue decisioni creative per evitare che il film sembrasse un'imitazione di Star Wars. Ironia della sorte, Lynch aveva rifiutato un'offerta per Il ritorno dello Jedi proprio per dedicarsi a Dune.

I problemi di Dune si sono estesi alla post-produzione quando De Laurentiis e Universal hanno costretto David Lynch a ridurre la sua versione di cinque ore a due ore per l'uscita nelle sale. Quando il film si è rivelato un flop di critica e pubblico, Lynch non è riuscito a superare la delusione. "Ho mollato su Dune", ha detto Lynch. "Guardando indietro, non è colpa di nessuno se non mia. Probabilmente non avrei dovuto fare quel film, ma avevo intravisto tonnellate e tonnellate di possibilità per le cose che amavo, e questa era la struttura per realizzarle".

A Denis Villeneuve è andata in maniera molto diversa. Il suo Dune, supportato da un nutrito budget e da uno studio consenziente, si è rivelato un successo di critica e ha incassato oltre 400 milioni di dollari globali.

Dune: Part Two arriverà nei cinema a novembre.