Dune: Parte 2, la descrizione del trailer lanciato al CinemaCon 2023 da Zendaya e Timothee Chalamet

Il primo trailer di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve è stato proiettato al CinemaCon e anche se non è stato diffuso online, è trapelata una descrizione dettagliata del contenuto.

Hype alle stelle per Dune: Parte 2 dopo il lancio del trailer mostrato in anteprima al pubblico del CinemaCon di Las Vegas 2023 durante la presentazione di Warner Bros. A introdurre il nuovo materiale video sono intervenute le star Zendaya e Timothée Chalamet insieme al regista Denis Villeneuve.

Nonostante l'uscita simultanea su HBO Max, il primo Dune, è stato uno dei maggiori incassi del 2021 per Warner quell'anno, guadagnando 108,3 milioni in patria e 402 milioni globali. La pellicola ha vinto sei Oscar, conquistando pubblico e critica.

Un adattamento di ampio respiro

A differenza della versione del 1984 diretta da David Lynch, Denis Villeneuve sta dando il giusto respiro alla saga di Frank Herbert adattando il primo romanzo in due film. In Dune: Part Two Timothée Chalamet ritorna nei panni di Paul Atreides insieme a sua madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson). I due devono dimostrare la loro fiducia alla tribù del deserto, i Fremen.

"Questa volta non è solo nei sogni", ha detto Zendaya Coleman a proposito del suo personaggio Chani, una dei Fremen. "Ho avuto solo poco tempo per scoprire chi fosse nella prima parte. Sono ancora due giovani che stanno cercando di crescere, innamorarsi e andarsene, vogliono fare il loro dovere combattendo per il loro popolo".

Denis Villeneuve ha anticipato che Austin Butler interpreterà uno spadaccino che è anche un pazzo assassino. Lea Seydoux porterà sullo schermo un personaggio ancora misterioso.

"La seconda parte sarà un film di guerra epico, molto più denso" ha detto il regista "Abbiamo visitato Arakis. Ora visiteremo nuove località, tutto è nuovo nel film. Nel primo film, abbiamo girato il 40% in Imax, questa volta sarà tutto in Imax".

La descrizione del trailer

Chalamet commenta il momento clou del sequel, quando cavalca un verme della sabbia, rito di passaggio per entrare a far parte del popolo Fremen. Lo spettacolare trailer si apre con con Chani e Paul seduti ai margini del deserto. "È mozzafiato, immagina l'acqua", le dice lui.

La principessa Corrino (Florence Pugh) esclama: "All'ombra di Arakis si trovano molti segreti, ma l'oscurità è ciò che rimane di tutto ciò".

La scritta "Fury Will Rise" lampeggia sullo schermo.

"E se Paul Atreides fosse ancora vivo?" chiede il personaggio di Pugh.

Lo vediamo emergere come un grande leader tra i Fremen, ricevendo consigli dallo Stilgar di Javier Bardem su come cavalcare il verme. Paul cerca di lottare e montare la bestia, ma viene inghiottito dalla sabbia. Primo piano su un paio di occhi che diventano blu dopo aver assunto la spezia.

"Sii semplice, ma deciso", dice Stilgar. "Niente di speciale", gli risponde Paul, che poi appare in cima a un canyon per applaudire il popolo e combattere in uno scontro all'arma bianca con il personaggio di Austin Butler, interpretato da Sting nel film di David Lynch.