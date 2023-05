Dune: Parte 2, il nuovo poster e il teaser che svela il look di Austin Butler e Florence Pugh

In attesa del trailer che verrà condiviso online domani, Warner Bros ha pubblicato un nuovo teaser e un poster inedito di Dune: Parte 2, l'atteso sequel con star Timothée Chalamet e Zendaya.

Il film, diretto da Denis Villeneuve, arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di novembre.

Il teaser di Dune: Parte 2

Il video che annuncia l'appuntamento per la giornata di domani alle ore 18, per scoprire il trailer di Dune: Part Two, regala una breve sequenza nel deserto prima di mostrare i ritratti dei protagonisti, tra cui quelli dei nuovi personaggi interpretati da Florence Pugh e Austin Butler.

Il cast del sequel

Il cast di Dune: Parte 2, le cui riprese si sono già concluse, potrà contare sul ritorno delle giovani star Timothée Chalamet e Zendaya. Tra gli interpreti del primo film confermati nel progetto ci sono anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard e Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, oltre a quello di Tim Blake Nelson, ci sono invece Florence Pugh, Austin Butler, Tim Blake Nelson, Léa Seydoux e Christopher Walken.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Dune: Parte 2, un poster del film

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, coinvolto anche come produttore.