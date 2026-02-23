Dune 3: perché Timothée Chalamet lo ha definito il capitolo 'più inquietante' della saga?

Dopo aver taciuto a lungo per evitare spoiler, Timothée Chalamet ha parlato pubblicamente di Dune: Parte 3 nell'incontro pubblico con Matthew McConaughey organizzato da Variety e CNN presso l'Università del Texas. Come sarà l'ultimo (pare) viaggio nei panni di Paul Atreides per il giovane interprete? "Inquietante" secondo le sue parole. Scopriamo il perché.

Quali cambiamenti subirà Paul Atreides in Dune 3?

"Quello che credo si veda alla fine del secondo capitolo, e per tutto il terzo, è come Matthew McConaughey in Interstellar, Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro e Marlon Brando in Apocalypse Now e cose del genere" ha commentato Timothée Chalamet, parlando dell'evoluzione subita dal suo personaggio nella trilogia di Denis Villeneuve. "Anzi, aspettate, fatemi riformulare tutto! Non posso mettermi nella stessa barca. Diciamo solo che questi film sono stati una fonte d'ispirazione sorprendente."

Timothée Chalamet e Josh Brolin in un momento drammatico di Dune: Parte 2

Un'altra fonte di ispirazione, per Chalamet, è stato il lavoro con Oscar Isaac, che ha interpretato Leto Atreides, il padre di Paul, nel primo Dune: "Si è accostato al personaggio in modo shakespeariano, interpretandolo con intensità. Mi ha spinto a prendermi la maggior libertà possibile". Chalamet ha poi ammesso di essere stato "spiazzato dall'atmosfera futuristica. Ero reduce da Beautiful Boy e Chiamami col tuo nome', film molto più naturalistici, e questo era un film enorme, quindi mi sentivo intimidito. Ma soprattutto in questo terzo film, tutte le cose fantastiche che si vedono sullo schermo derivano dalla libertà di movimento e di scelta. E con Denis, abbiamo davvero trovato un buon ritmo. È il capitolo più inquietante. È un grande cambiamento".

Che cosa ha detto sulla trama di Dune: Parte 3?

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

La recensione di Dune - Parte Due analizza l'adattamento del seguito delle vicende della casata Atreides e dell'universo oscuro tratteggiato da Frank Herbert e reinterpretato con perizia da Denis Villeneuve. Chalamet non ha parlato molto della trama del terzo capitolo, anche se ha lasciato intendere che il film in uscita a fine anno avrà un tono più oscuro e che il viaggio di Paul prenderà una piega drammatica.

Il giovane attore si è però soffermato sulla tecnologia presente nel film. "Nel primo Dune, avevamo una sequenza con l'ornitottero che ho avuto modo di ripetere nel terzo, ma questa volta ero molto più preparato", ha detto. "In Dune 3, a differenza del primo film, ho iniziato presto a prepararmi e ho studiato il pannello di controllo. Volevo sapere a cosa serviva ogni pulsante e inventarmi una dinamica. Questa è stata la mia ultima volta in un film di Dune, quindi volevo concentrarmi al massimo sulla sacralità del progetto."