Dune: Parte 3, svelato l'incipit esplosivo: "Un Salvate il Soldato Ryan intergalattico"

Le star di Dune: Parte Tre hanno fatto irruzione sul palco del CinemaCon di Las Vegas per introdurre ai fortunati spettatori i primi sette minuti di film, paragonati a un "Salvate il Soldato Ryan intergalattico", come ha commentato un membro del pubblico.

Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e il regista Denis Villeneuve hanno commentato il materiale video esclusivo anticipando cosa aspetta il pubblico con l'arrivo del nuovo capitolo della saga fantascientifica ispirata ai romanzi di Frank Herbert, in uscita al cinema il 18 dicembre.

Timothée Chalamet e Zendaya nei panni di Paul Atreides e Chani

La descrizione dei primi sette minuti di Dune: Parte Tre

L'incipit di Dune 3 si apre con un allarme che suona, seguito da navi che precipitano tra le nuvole. Tuoni e fulmini squarciano il cielo, e si sentono delle esplosioni. Le navi, cariche di soldati, planano sulla superficie. Alcuni militari dormono, altri fissano il vuoto. Uno di loro dice: "L'acqua cadrà dal cielo". Poi tutti ripetono: "Dio sia con noi".

Tra i soldati viene rivelata la presenza di Stilgar (Javier Bardem) mentre la battaglia si avvicina. Si sentono dei canti, ma alcuni soldati sono nervosi. La nave atterra e si apre. I soldati guardano fuori sotto la pioggia. Si lanciano all'attacco, guidati da Stilgar. Si fermano e guardano in lontananza. Il capo Fremen ordina loro di mettersi al riparo, poi inizia una raffica di colpi d'arma da fuoco, che uccide molti soldati e distrugge alcune navi. Stilgar guarda nel telescopio e scopre che i colpi provengono da una torretta mitragliatrice. all'improvviso compare in cielo un'enorme nave che riversa fuoco su di loro. I soldati corrono attraverso il campo di battaglia cercando riparo sotto un muro.

Stilgar usa di nuovo il suo telescopio e osserva la grande nave spaziale che spara. Un'enorme esplosione investe la zona, seguita da altri colpi di arma da fuoco. I soldati tentano di posizionare un perforatore per abbattere lo scudo. Stilgar dice che lo scudo avrà bisogno di tutti e tre i colpi a loro disposizione. I colpi vengono sparati, ma rimbalzano e colpiscono la nave sotto cui i soldati si sono rifugiati, schiacciandone alcuni. Un soldato corre nella direzione opposta per cercare di salvarsi la vita, ma viene ucciso dalle esplosioni nemiche.

Javier Bardem nei panni di Stilgar

Nuove anticipazioni sulla trama di Dune: Parte tre

Come ha anticipato Denis Villeneuve, Dune 3 si apre 17 anni dopo il capitolo precedente, con il Paul Atreides di Timothée Chalamet a capo della galassia. L'attore ha spiegato che Paul è diventato "la sua peggior visione, si è trasformato in un imperatore onnipotente dell'universo oscuro", rinunciando all'amore di Chani per un matrimonio d'interesse con la Principessa Irulan (Florence Pugh).

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In una scena del video mostrato al CinemaCon, il personaggio di Jason Momoa dice a Paul: "Hai conquistato la galassia. Hai distrutto migliaia di mondi. Credo che tu sia ormai irrecuperabile".

Più tardi, Chani chiede a Chalamet: "Come ci si sente ad essere umani come tutti gli altri, Paul Atreides?".

Introducendo le scene, Villeneuve ha definito il film un "thriller£ e ha anticipato: "Sarà più intenso e decisamente più emozionante".

Concordi le prime reazioni degli spettatori del CinemaCon trapelate sui social media, che hanno perfino scomodato un paragone tra i primi minuti del film e l'incipit di Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg.

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Villeneuve, che presto abbandonerà l'universo di Dune per concentrarsi sul prossimo film di James Bond movie, ha assicurato che Dune 3 darà una conclusione soddisfacente all'arco narrativo di Paul Atreides. Come finirà la sua storia?

Lo scopriremo al cinema a partire dal 18 dicembre con l'uscita di Dune 3.