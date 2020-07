Dune: il trailer del film di Denis Villenueve verrà lanciato ad agosto?

Buone notizie per i fan di Dune che presto potrebbero godere della visione del trailer, a quanto pare il promo del film di Denis Villenueve potrebbe precedere la re-release di Inception.

Le prime immagini di Dune, atteso remake di Denis Villeneuve, starebbero finalmente per essere mostrate al pubblico, si vocifera infatti che il trailer del film sarà lanciato ad agosto.

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

Mancano conferme ufficiali, ma secondo Movieweb.com e altri media americani il trailer dell'adattamento della saga di Frank Herbert sarà abbinato alla re-release di Inception di Christopher Nolan, inizialmente prevista per luglio e poi rinviata al 21 agosto. Secondo quanto anticipato, il trailer di Dune precederà Inception sia negli USA che in Europa, dove approderà il 12 agosto insieme al nuovo trailer di Wonder Woman 1984.

Al momento Denis Villeneuve è ancora impegnato nella post-produzione di Dune. Il film, che dovrebbe arrivare nei cinema il 18 dicembre, vanta un cast all star che comprende personaggi come Paul Atreides (Timothée Chalamet), Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Chani (Zendaya) e il Duca Leto Atreides (Oscar Isaac).

Dune tutti i personaggi del film se la faranno addosso, se la storia sarà fedele al libro

Dune è stato girato principalmente in Ungheria e Giordania, con trasferte parziali in Austria e Norvegia. Tra i membri notevoli della troupe citiamo il direttore della fotografia Greig Fraser e il compositore Hans Zimmer, che per lavorare al progetto ha rinunciato alla colonna sonora di Tenet.