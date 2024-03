Dune: il Blu-Ray in versione 4K della Parte Uno in sconto su Amazon

Ora che la Parte Due è nelle sale potete rivedere la prima parte del kolossal con questa imperdibile versione in alta definizione 4K

Denis Villeneuve è riuscito a completare il suo dittico portando finalmente nelle sale Dune - Parte Due, che ha già infranto il muro dei 500 milioni di dollari nel mondo. Tuttavia, se volete rivedere la prima parte del racconto con Timothée Chalamet protagonista nei panni di Paul Atreides potete recuperare questa sontuosa versione in 4K di Dune, attualmente in sconto su Amazon.

La versione di cui parliamo contiene 2 dischi Blu-Ray, di cui uno in 4K Ultra-HD. Il miglior biglietto da visita se volete arrivare preparati alla visione della Parte Due nelle sale o se volete semplicemente rivedere la prima parte con la miglior risoluzione presente attualmente sul mercato.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Dune (4K Ultra-HD + Blu-Ray) è disponibile a 13,49€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato (14,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il film originale del 2021 era uscito contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, quindi le vendite dei biglietti furono in parte frenate dall'uscita ibrida in streaming. Ora, il film successivo ha superato il suo predecessore, che aveva incassato complessivamente 433 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Dune - Parte Due esplode al box office italiano e sfiora i 4 milioni di euro

Come abbiamo già segnalato, Dune - Parte Due è ancora primo al box-office italiano, mentre negli Stati Uniti è stato nuovamente battuto da Kung Fu Panda 4, che da noi arriverà nelle sale il 21 marzo.