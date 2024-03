Dune: Prophecy, tutto quello che sappiamo sulla serie prequel

Era attesissimo, e il successo ha confermato le aspettative: se Dune: Parte Due ha raccolto a sé i fan dei film sci-fi, gli appassionati del romanzo di Frank Herbert (oppure delle sue trasposizioni cinematografiche, prima con David Lynch e ora con Denis Villeneuve), sono tanti e bisogna allora trovare nuovi modi per placare la loro fame di questo mondo espanso. Se il film rimane un'esperienza immersiva senza eguali, da vedere sullo schermo più grande possibile e con il sonoro migliore a disposizione, e in attesa di un prosieguo cinematografico non ancora ufficialmente confermato da Warner Bros., sarete però felici di sapere che sta per arrivare anche una serie che racconta un altro tassello di questo mondo sempre più in espansione. Si intitola Dune: Prophecy e in questo speciale riassumiamo tutto quello che sappiamo finora sulla serie.

Dune: Prophecy: titolo, trama e data di uscita

Dune - Parte 2: Rebecca Ferguson nel deserto

Dune: Prophecy era inizialmente intitolata Dune: Sisterhood poiché si basa sul primo libro della trilogia sequel di Legends of Dune (al momento inedita in Italia) in cui si narra l'origin story delle confraternite presenti nei romanzi successivi: le Bene Gesserit (Sisterhood of Dune, 2012), i Mentat (Mentats of Dune, 2014), la Gilda e l'Impero di Casa Corrino (Navigators of Dune, 2016), a cui segue il romanzo breve Dune: Red Plague (2016). Il cambio di titolo ci fa pensare, nonostante si tratti di una storia prequel, ad un maggior legame con il terzo film, non ancora ufficialmente confermato, che si dovrebbe intitolare Dune: Messiah incentrandosi sulla figura del Muad'dib dalla profezia dei Fremen. La profezia in vigore che parte ovviamente dalla conoscenza extra-temporale delle Bene Gesserit, che attraversa il tempo e lo spazio un po' come quella del Dr. Manhattan di Watchmen.

Dune: Timothée Chalamet nella scena del Gom Jabbar

Ma quando potremo vedere gli episodi? Max (ex HBO Max), che produce la serie come original, l'ha annunciata nella seconda metà del 2024 quindi due sono le opzioni principali dato che in autunno è in arrivo sulla piattaforma anche The Penguin, la serie spin-off di The Batman (il cui sequel è stato rimandato al 2026 e che potete approfondire in questo nostro articolo): o giugno prima dell'estate (ma arriverà House of the Dragon 2 in contemporanea con HBO) oppure, più probabile, verso fine anno. La trama di Dune: Prophecy è presto detta: essendo una serie prequel, sarà ambientata 10.000 anni prima degli eventi del primo film di Dune diretto da Denis Villeneuve. L'obiettivo è raccontare la nascita delle Bene Gesserit, una Sorellanza esclusiva e potente le cui accolite subiscono un allenamento fisico e un condizionamento mentale molto intensi per ottenere poteri sovraumani. Al centro le sorelle Valya e Tula Harkonnen mentre combattono forze che minacciano il futuro dell'umanità mentre fondano la setta leggendaria.

Dune: Prophecy: il cast e la crew

Dune: le Bene Gesserit arrivano sul pianeta Caladan

Il serial è co-prodotto da Legendary Television e dopo vari cambi in corso d'opera sono state scelte Alison Schapker (che ha già lavorato in show sci-fi come Fringe, Altered Carbon, Almost Human, Wesworld) come showrunner e Anna Foerster (già dietro la macchina da presa di titoli come Underworld: Blood Wars, Outlander, Jessica Jones, Carnival Row, Westworld) come regista di gran parte degli episodi. Le riprese sono state fatte tra Budapest e la Giordania utilizzando molto location dal vivo e poca CGI, e si sono concluse a Dicembre 2023. Ad interpretare le due sorelle Harkonnen, una delle Case al centro della saga di Dune, erano state scelte inizialmente Emily Watson (Valya) e Shirley Henderson (Tula), poi sostituita da Olivia Williams. Accanto a loro l'imperatrice Natalya, una regnante formidabile capace di unire i mondi grazie al matrimonio con l'Imperatore Javicco Corrino (Mark Strong) - proveniente da una lunga dinastia di guerrieri e che deve affrontare invece una fragile pace; la donna aveva inizialmente il volto di Indira Varma, poi sostituita da Jodhi May.

Dune: Rebecca Ferguson ispeziona lo staff nella sua nuova residenza ad Arrakis

Gli altri personaggi femminili della serie? Sarah-Sofie Boussnina, la Principessa Ynez, giovane ed indipendente che deve far fronte alla pressione di ereditare il Trono del Leone d'Oro. Shalom Brune-Franklin è Mikaela, una donna Fremen forte e determinata che serve la famiglia reale mentre sogna di tornare ad un pianeta natio che non ha mai conosciuto. Ci sono poi le varie discepole della Sorellanza: Faoileann Cunningham è Sorella Jen, un'adepta della Scuola imprevedibile che non fa trasparire quasi mai le proprie emozioni. Aoife Hinds è Sorella Emeline, un'altra accolita discendente da una lunga stirpe di martiri, estremamente devota. Chloe Lea è Lila, l'adepta più giovane nella Sorellanza, molto empatica. Jade Anouka è Sorella Theodosia, talentuosa ed ambiziosa che custodisce un grande segreto sul proprio passato.

Dune: un'immagine del verme delle sabbie

Infine i personaggi maschili: Desmond Hart (Travis Fimmel), un soldato carismatico dal passato enigmatico, che vorrebbe conquistare la fiducia dell'Imperatore a discapito della Sorellanza. Constantine Corrino (Josh Heuston), il figlio illegittimo dell'Imperatore che cerca disperatamente l'approvazione del padre. Keiran Atreides (Chris Mason), un abile spadaccino della Grande Casa la cui ambizione di continuare il proprio lignaggio va in fumo quando forma un inaspettato rapporto con un membro della famiglia reale. Harrow Harkonnen (Edward Davis), un politico in ascesa proveniente da una famiglia un tempo benestante che vorrebbe riportare la propria Casa alla gloria di un tempo.

Come sappiamo la musica è molto importante nel mondo di Dune, proprio come tutto l'impianto sonoro: se al cinema è stata curata da Hans Zimmer, nella serie tv la colonna sonora inizialmente affidata a Jónsi è stata composta in seguito da Volker Bertelmann. Ora tutti gli occhi sono puntati su Dune - Parte Tre, che non vediamo l'ora di vedere e che speriamo venga confermata a breve. Nel frattempo, entro la fine dell'anno potremo gustarci anche un altro tassello di questo vasto universo narrativo.