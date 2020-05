Dune tutti i personaggi del film se la faranno addosso, se la storia sarà fedele al libro

Mentre circolano le prime foto che anticipano Dune e i suoi personaggi, un dettaglio del libro viene giustamente portato alla nostra attenzione. Susana Polo di Polygon ha infatti fatto notare come tutti i protagonisti del romanzo fantascientifico di Frank Herbert se la fanno addosso di continuo, come metodo di sopravvivenza nel desolato ambiente del deserto dove sono confinati.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Questa informazione sulle abitudini della popolazione Fremen, gli umani che vivono su Arrakis, stride decisamente con il cast messo insieme da Denis Villeneuve, composto da alcuni degli attori e attrici più affascinanti in circolazione. Non sarà facile immaginare per esempio Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem o Zendaya che espletano tutte le proprie funzioni corporali all'interno delle tute...

Come spiegato nel romanzo dal pianetologo Liet Kynes, i Fremen indossano delle particolari tute distillanti che trasformano in acqua potabile tutti i fluidi prodotti dal corpo umano. Per la scarsità di fonti sul pianeta, i suoi abitanti sono quindi costretti a far processare e filtrare al tessuto ipertecnologico sudore, ma anche urina e feci.

Denis Villeneuve: "Il mio Dune sarà uno Star Wars per adulti"

Il dettaglio sul funzionamento delle eleganti tute dei personaggi di Dune ci rimarrà impresso per un bel po', ma il film farà presente il funzionamento di questi capi incredibili o sorvolerà per farci dimenticare che ogni singolo umano in scena se la fa addosso costantemente? Per scoprirlo dovremo attendere l'uscita di Dune, ancora incerta per la chiusura delle sale.