Dune 3, Denis Villenueve: 'Realizzarlo sarebbe un sogno'

Denis Villeneuve ha fatto ritorno sul pianeta Arrakis per Dune: Parte Due e anche se l'uscita del film è slittata al 2024 per via dello sciopero degli sceneggiatori spera che il suo viaggio non finisca qui e sogna un Dune: Parte Tre.

Il regista ha dichiarato in un'intervista con Empire Magazine di voler continuare a esplorare il pianeta deserto creato da Frank Herbert in un terzo film basato sul secondo romanzo del ciclo, Messia di Dune, di cui ha già scritto parte dell'adattamento.

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

"Se riuscissi a realizzare una trilogia, sarebbe il mio sogno", ha confessato il regista canadese. "Messia di Dune è la risposta al fatto che le persone percepivano Paul Atreides come un eroe, e questo non era ciò che Paul Herbert voleva fare. Il mio adattamento è più vicino alla sua idea che in realtà si tratti di un avvertimento".

Denis Villeneuve assicura, però, che nella sua mente il terzo film del ciclo dovrebbe essere anche l'ultimo, visto che ha in mente di dedicarsi ad altri progetti: "Successivamente i romanzi della saga diventano più esoterici".

Con lo slittamento dovuto allo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, l'uscita di Dune: Parte Due è fissata ora per il 2024. In attesa di scoprire gli ingredienti del secondo adattamento della saga di Dune, è stato anticipato che la storia riprenderà da dove si era interrotto il primo capitolo, con Paul Atreides (Timothée Chalamet) che finalmente raggiunge Chani (Zendaya) e unisce le forze con i Fremen per abbattere i malvagi Harkonnen.

Il sequel vede il ritorno delle star Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård e Dave Bautista. I nuovi membri del cast includono Austin Butler nel ruolo del villain Feyd Rautha, che Villeneuve ha descritto come un "maestro della spada incrociato con un serial killer psicotico", Christopher Walken nel ruolo dell'Imperatore, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan Corrino, Léa Seydoux nei panni di Lady Margot e Souheila Yacoub nel ruolo di Shishakli.