Doctor Who, David Tennant commenta: 'Non sono lo stesso Dottore di un tempo'

David Tennant anticipa il suo ritorno nei panni del Dottore nei nuovi episodi di Doctor Who, ma avvisa: non aspettatevi di avere davanti Ten.

Gli speciali per il 60esimo anniversario di Doctor Who porteranno con loro il ritorno di tanti volti noti della serie BBC, a partire da David Tennant, che vestirà di nuovo i panni del Dottore titolare. Ma non dobbiamo aspettarci di rivedere lo stesso personaggio che abbiamo salutato nel 2010...

Da 10 a 14

L'episodio della rigenerazione di Thirteen, il tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker, è stato un passaggio di testimone nei confronti del nuovo interprete del personaggio... Che però poi tanto nuovo non è stato.

David Tennant è diventato infatti il Quattordicesimo Dottore, come avrebbe indicato poi l'attuale showrunner di Doctor Who Russell T. Davies, e noi lo accompagneremo in una nuova avventura che avrà luogo nel corso dei tre episodi speciali celebrativi dei 60 anni della serie, mentre a partire dalla quattordicesima stagione daremo il benvenuto al Quindicesimo Dottore, quello che sarà interpretato da Ncuti Gatwa di Sex Education.

Doctor Who, David Tennant in azione in questa nuova immagine dagli speciali del 60esimo anniversario

Ma quanto c'è di Ten in Fourteen? Secondo David Tennant, poco, e la questione è complicata.

"Non sono il Decimo Dottore ora, sono il Quattordicesimo. Anche se, a voler esser più precisi, non è che sappiamo con certezza a che numero siamo effettivamente arrivati" ha spiegato l'attore in una recente intervista (via RadioTimes), aggiungendo "Il Dottore è stato altre tre persone diverse nel frattempo, per cui non sono necessariamente la stessa versione del Dottore che ero in passato".

Gli speciali e la quattordicesima stagione

Doctor Who: Neil Patrick Harris nella prima foto della serie

Come vi raccontavamo, David Tennant e Catherine Tate torneranno negli speciali del 60esimo anniversario di Doctor Who, e se la vedranno con il misterioso villain interpretato da Neil Patrick Harris.

Questi i titoli degli episodi:

Special One: THE STAR BEAST

Special Two: WILD BLUE YONDER

Special Three: THE GIGGLE

Doctor Who, Ncuti Gatwa e Millie Gibson fanno un salto negli anni '60 nelle foto dei nuovi episodi

Invece, sono già terminate le riprese della quattordicesima stagione di Doctor Who, nella quale ci verranno presentati il Dottore di Ncuti Gatwa e la companion di Millie Gibson, Ruby Sunday.

Ci aspettano dei mesi davvero entusiasmanti, insomma, e non resta che dire... Geronimo! Allons-y!