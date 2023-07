Doctor Who 14, terminate le riprese: Ncuti Gatwa nella nuova immagine ufficiale

Cala il sipario sulle riprese di Doctor Who 14, e nel frattempo BBC ci regala un ulteriore sguardo al Quindicesimo Dottore, quello che porterà sullo schermo Ncuti Gatwa, protagonista di una nuova immagine ufficiale.

Doctor Who 14: It's a wrap!

È l'attuale showrunner di Doctor Who, il veterano produttore dello show Russell T. Davies, a farci sapere con un post Instagram che il cast ha terminato di girare i nuovi episodi della serie, come riporta anche CBM.

La prossima stagione sarà la quattordicesima del nuovo corso di Doctor Who, e avrà come protagonista la star di Barbie e Sex Education Ncuti Gatwa, che accompagnato dalla Ruby Sunday di Millie Gibson, ci porterà nuovamente sul TARDIS alla volta di nuove avventure.

Perché allora non dare uno sguardo alla nuova immagine ufficiale che lo ritrae?

Gli speciali per il 60esimo anniversario di Doctor Who

Prima però c'è un altro importante appuntamento che i fan di Doctor Who non vorranno perdere, anzi, tre.

Si tratta degli speciali per il 60esimo anniversario della serie BBC, e vedranno David Tennant di nuovo nei panni del Dottore... Questa volta però non sarà il Decimo, bensì il Quattordicesimo!

Al suo fianco vedremo ancora una volta la Donna Noble di Catherine Tate, mentre tra i nuovi personaggi vi sarà anche un misterioso villain interpretato da Neil Patrick Harris.

Gli speciali, come già detto, saranno tre e saranno rispettivamente intitolati THE STAR BEAST, WILD BLUE YONDER e THE GIGGLE.