Terra Amara, anticipazioni del 12 maggio: Zuleyha dice addio ad Hakan, Colak smaschera Betul

Anticipazioni della trama del doppio episodio di Terra Amara in onda domenica 12 maggio alle 14:40 su Canale 5:

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa serie, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 maggio, Fikret scopre che Abdulkadir è fuggito e i suoi sospetti ricadono su Hakan. Abdulkadir e Vahap sono nascosti tra le montagne di Cukurova.

Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak. La donna spiega il suo piano a sua madre Sermin: Betul vuole uccidere Zuleyha con la pistola di Colak.

Cetin decide di accompagnare Zuleyha nel bosco mandando in fumo il piano di Betul. Tornando verso la villa, Zuleyha e Cetin incontrano Colak che è riuscito a fuggire. Un uomo spara a Colak, ma Zuleyha non interviene dopo l'accaduto.

Betul e Sermin sperano di aver ereditato le ricchezze di Colak

Le anticipazioni del 12 maggio: La sorpresa di Colak mette con le spalle al muro Betul

In tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul si sente più forte perché erede della fortuna di Colak e fa ritorno in città con la madre Sermin. Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l'avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati.

Tuttavia, l'avvocato spiega a Betul che lei non è la moglie di Colak: il matrimonio non risulta agli atti. Mentre Betul cerca di trovare un modo per raggirare la problematica, appare Colak che evidentemente, non è morto.

Davanti a una folla che comprende Lutfiye, Fikret, Zeynep e la servitù di villa Yaman e le guardie di Colak, l'uomo spiega il piano che lui e Zuleyha hanno elaborato per mostrare la vera natura di Betul. Nei giorni a seguire a villa Yaman, Gaffur parla con Uzum della possibilità di risposarsi e la bambina si dice d'accordo.

Hakan sta aiutando Abdulkadir a fuggire

Gaffur viene mandato a fare la spesa per conto della villa ma, una volta al negozio di alimentari, l'addetto gli riferisce che Hakan ha comprato quanto segnato sulla lista due giorni prima, ma alla cucina di villa Yaman quella spesa non è mai arrivata.

Zuleyha, insospettita da quanto appreso, decide di pedinare il marito e finisce per scoprire che Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese. Infuriata per l'ennesima bugia, decide di chiudere il rapporto con Hakan.