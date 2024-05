Doctor Who 14, Jinkx Monsoon: 'Maestro è in parte Joker e in parte me'

Jinkx Monsoon ha avuto il ruolo di Maestro nel secondo episodio di Doctor Who 14 e ha svelato come Russell T Davies ha creato il personaggio.

Nel secondo episodio di Doctor Who 14 ha debuttato un nuovo villain, Maestro, parte affidata a Jinkx Monsoon che ha spiegato come Russell T Davies abbia delineato il ruolo pensando espressamente alla sua personalità.

Lo showrunner era infatti andato a Manchester a vedere uno spettacolo dell'artista, essendo amici da molto tempo, e si è reso conto che aveva in mente una storia perfetta.

La creazione di Maestro

Lo show di Jinkx Monsoon era una "farsa ambientata nel futuro" in cui, insieme a Major Scales, riflette sulla sua carriera: "Interpreto una versione più vecchia, stilizzata, in qualche modo grandiosa e cattiva di me stessa. Russell mi ha detto, dopo aver visto quello show, che stava andando a casa quella notte e si è reso conto che voleva interpretassi il ruolo che ho poi avuto in Doctor Who". Lo showrunner ha infatti iniziato a delineare in modo specifico il personaggio e nello script era stato scritto: "in parte Joker, in parte Jinkx Monsoon".

Durante lo show c'era infatti qualche elemento che aveva fatto pensare a un villain imprevedibile e indecifrabile, che rende impossibile capire quando attaccherà.

Un'immagine di Doctor Who 14

Descrivendo il suo personaggio, Jinkx ha spiegato che Maestro ha dei poteri eccezionali e non deve rispettare le regole degli esseri umani, potendo fare quindi quello che vuole. Monsoon ha sottolineato che non ci si deve preoccupare delle proprie emozioni se non si deve rendere conto agli altri e questo è molto liberatorio: "La cosa che amo dei villain è che non possono pensare che stanno facendo qualcosa di sbagliato o se pensano che sia così lo ritengono giustificato perché è legato a qualcosa di più grande che hanno pianificato".

Maestro, oltre ad avere un lato malvagio, è inoltre un artista con una missione e questo elemento narrativo ha realmente entusiasmato.

Jinkx ha inoltre aggiunto che Maestro tratta il Dottore come se non fosse una minaccia, aspetto realmente divertente con cui lavorare e che ha creato una performance dinamica con Ncuti Gatwa. L'interprete di Maestro ha sottolineato che il personaggio è affascinato dal Dottore: "Poter giocare contro qualcuno che ti odia e sta cercando di sconfiggerti e fermarti quando lo trovi semplicemente adorabile è qualcosa di grandioso da interpretare, dà veramente sostanza alla personalità del villain".

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia...

L'atmosfera durante le riprese

L'esperienza sul set è stata inoltre particolarmente entusiasmante. Monsoon lo ha descritto come un lavoro da sogno e ha apprezzato ogni persona della troupe e con cui ha interagito fin dal suo primo giorno sul set: "Tutti erano felici di essere lì. Tutti stavano divertendosi facendo il proprio lavoro. Niente è peggio di quando vai al tuo lavoro dei sogni e tutti sembrano essere apatici. Sembrava invece che fosse realmente il lavoro dei sogni di tutti e stessimo facendo qualcosa che ci importava realmente. Quello ha reso l'ambiente sul set davvero adorabile".

Jinkx Monsoon ha inoltre spiegato che Ncuti Gatwa e Millie Gibson, avendo più esperienza sul set, hanno offerto il loro aiuto: "Tutti mi hanno fatto sentire una professionista portata sul set a fare il mio lavoro e a nessuno importava che questa fosse solo la mia terza apparizione live-action in una serie tv!".