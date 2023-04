Doctor Who, Ncuti Gatwa e Millie Gibson fanno un salto negli anni '60 nelle foto dei nuovi episodi

Il nuovo Dottore Ncuti Gatwa e la nuova companion Millie Gibson sfoggiano un look retro in queste inedite foto da prossimi episodi di Doctor Who.

Piccolo regalo per i fan di Doctor Who: i Whovian, quest'oggi, possono infatti ammirare delle foto inedite di Ncuti Gatwa e Millie Gibson provenienti dai nuovi episodi della serie BBC, e sembra che si respirerà presto l'atmosfera degli anni '60.

È sempre dura dover attendere una nuova stagione o uno speciale di Doctor Who, visto anche il tempo che solitamente intercorre tra gli uni e gli altri, ma nel caso dei prossimi episodi è ancora più dura, perché ci attendono non uno, ma ben due nuovi Dottori - David Tennant e Ncuti Gatwa - una vecchia e una nuova companion - interpretate da Catherine Tate e Millie Gibson - una Rose di cui conosciamo ancora molto poco - Yasmin Finney - e ulteriori personaggi e guest star - da Jinx Monsoon a Neil Patrick Harris -.

Doctor Who: Russell T. Davies anticipa grandi cose per la stagione 14, arrivano primi dettagli sugli spin-off

L'anticipazione, dunque, è tanta, così come la curiosità, ma almeno quest'oggi ci viene mostrato qualcosa in più... Delle foto del Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa in compagnia di Ruby, la sua companion, entrambi vestiti secondo lo stile tipico degli anni '60, come fa notare anche Deadline.

Quale sarà la loro prima avventura insieme? Andranno nel passato, come sembrano indicare le still, o si tratta di un viaggio successivo? E cosa ve ne pare di questo duo?