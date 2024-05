Doctor Who 14, Ncuti Gatwa ammette: 'Non avevo capito quanto fosse imponente la serie'

Ncuti Gatwa ha svelato che inizialmente non era del tutto consapevole dell'impatto e dell'importanza della serie Doctor Who e di quanto sia un universo vasto.

Doctor Who 14 ha debuttato sugli schermi di Disney+, la prima stagione con protagonista Ncuti Gatwa nell'iconico ruolo del protagonista della serie sci-fi britannica.

L'attore ha ammesso che prima di entrare nel Whoniverse non era del tutto consapevole della sua importanza e di quanto sia imponente.

Un impatto intenso

Durante la promozione dei nuovi episodi di Doctor Who, Ncuti Gatwa ha ricordato: "Mi sento piuttosto sciocco per il fatto che non ne avessi compreso in anticipo la vastità". La situazione è cambiata radicalmente quando la giovane star di Sex Education ha iniziato a lavorare alle puntate sotto la guida di Russell T. Davies, al suo ritorno come showrunner: "Una volta entrato in questo mondo, mi sono reso conto di quanto sia enorme. Ho pensato: 'Beh, certo, è Doctor Who!'. Ho capito subito perché è una serie che tutti conosciamo e amiamo. Ti toglie il fiato la portata dello spettacolo. Accogli il fandom. I fan rendono assolutamente la serie ciò che è. Sono loro il personaggio principale".

Doctor Who 14: il quattordicesimo dottore

Ncuti ha potuto contare sul sostegno dei precedenti interpreti del Dottore, come Matt Smith che, dopo aver scoperto che aveva ottenuto la parte, gli ha inviato un messaggio invitandolo a contattarlo se avesse avuto bisogno di consigli o sostegno.

Le interpretazioni di chi ha interpretato prima di lui il Dottore lo hanno inoltre influenzato, dandogli la possibilità di scegliere alcuni elementi da usare per la sua interpretazione.

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia...

Un legame unico con la nuova companion

Gatwa ha quindi anticipato che Davies ha creato dei mostri davvero terrificanti e un mondo particolarmente intricato. Ncuti è stato particolarmente felice di immergersi nell'episodio ambientato durante l'epoca della Reggenza: insieme a Millie Gibson, interprete della companion Ruby Sunday, si sono entusiasmati per la possibilità di indossare splendidi costumi e recitare insieme a Jonathan Groff.

Parlando del lavoro compiuto con la sua collega, inoltre, il protagonista di Doctor Who ha spiegato che il Signore del Tempo e Ruby sono grandi amici e hanno un rapporto in stile fratello maggiore e sorella minore, divertendosi inoltre molto essendo entrambi "davvero curiosi, insolenti e dalla personalità con grande energia".

Il feeling con Millie si è stabilito immediatamente quando si è presentata all'audizione.