Shōgun vicina al rinnovo per la stagione 2 dopo l'accordo necessario al ritorno di Hiroyuki Sanada

Shōgun sembra sia vicina a ottenere il rinnovo per la stagione 2 e il protagonista e produttore Hiroyuki Sanada ha stretto un accordo per tornare nei prossimi episodi con il ruolo di Lord Yoshii Toranaga.

Il coinvolgimento dell'attore veniva considerato essenziale per poter proseguire la storia dopo i 10 episodi tratti dal romanzo di James Clavell che hanno ottenuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Un possibile ritorno sugli schermi

Per ora i produttori sembra stiano ancora lavorando ad alcuni dettagli degli accordi necessari per dare il via libera alla produzione della seconda stagione di Shōgun.

Il destino del progetto nella corsa agli Emmy è inoltre legata alla possibile conferma della produzione di un nuovo ciclo di episodi che porterebbe a uno spostamento del titolo nella categoria Miglior Serie Drammatica, non Miglior Miniserie.

Lo show, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientato in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo.

Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga, che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.

Shogun: un'immagine della serie

Shogun, la storia vera dietro al romanzo di James Clavell e alla serie Disney+

Shōgun è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo. I produttori esecutivi sono Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Kondo. La serie è prodotta da FX Productions.