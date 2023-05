Doctor Who, Neil Patrick Harris nel misterioso nuovo teaser con David Tennant e Catherine Tate

Geronimo! I nuovi episodi di Doctor Who stanno per arrivare, ma nel frattempo ci godiamo un criptico teaser che anticipa l'introduzione del misterioso villain interpretato da Neil Patrick Harris, che vedremo al fianco di David Tennant e Catherine Tate nello speciale in tre parti per il 60esimo anniversario.

Si avvicina sempre di più l'uscita degli episodi speciali in occasione del 60esimo anniversario di Doctor Who, quelli che vedranno il ritorno in pompa magna di David Tennant e Catherine Tate, e che ci prepareranno al debutto del Quindicesimo Dottore interpretato dall'attore di Sex Education Ncuti Gatwa e la sua companion, Ruby Sunday, a cui presta il volto Millie Gibson.

E mentre abbiamo già visto foto dal set di Doctor Who con Ncuti Gatwa e Millie Gibson, adesso un nuovo teaser ci mostra invece l'enigmatico villain di Neil Patrick Harris, che molti hanno identificato come Toymaker - un individuo dalla natura divina che ama intrappolare gli altri in giochi letali -, altri credono essere una nuova versione di uno storico nemico del Dottore... The Master.

Cosa ci attende nei nuovi episodi di Doctor Who

Lo showrunner di Doctor Who Russell T. Davies non ha voluto dare conferme o smentite in merito ("Chi, perché e cosa interpreterà Neil Patrick Harris? Dovrete attendere per scoprirlo. Ma vi prometto, ciò che stiamo girando è fuori di testa. Dottore, fa attenzione!" commentava qualche tempo fa), ma sembra che quale che sia l'identità del suo personaggio, Neil Patrick Harris sarà uno di quei villain che non riusciremo a toglierci dalla testa, per fare un gioco di parole con l'unica frase che si è riusciti a decifrare dal teaser, come riporta anche Comicbook.

Doctor Who, a Disney+ i diritti di distribuzione globale

L'unica cosa certa finora, insomma, è che tra grandi ritorni e nuovi arrivi, i prossimi episodi di Doctor Who saranno davvero da non perdere.