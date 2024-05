Beautiful anticipazioni 13 maggio: Finn e Steffy confessano la verità a Taylor, Sheila ora è libera

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 13 maggio alle 13:45, la trama ci rivela che Taylor viene a conoscenza del sacrificio di Steffy.

La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 12 maggio: Finn e Steffy cedono al ricatto di Bill rinunciando a testimoniare. A questo si somma la dichiarazione di Mike che sostiene di aver costretto Sheila ad evadere contro la sua volontà.

Le accuse contro Sheila decadono e lei viene liberata mentre sorride beffarda alle grida di disperazione di Steffy. Quest'ultima e Finn sono indignati per l'astuta mossa di Bill. Con le nuove prove fornite all'udienza, Bill ha di fatto reso Sheila una donna libera. Mike saluta Sheila in procinto di uscire di prigione.

Finn e Steffy confidano tutto a Taylor

Anticipazioni del 13 maggio: Sheila ha ottenuto la libertà

Dopo l'udienza che ha reso possibile la liberazione di Sheila, Steffy e Finn si trovano con Taylor per condividere gli ultimi avvenimenti drammatici con lei. Con profonda preoccupazione, confessano alla madre di Steffy di non aver testimoniato contro Sheila come inizialmente previsto, poiché erano stati ricattati da Bill Spencer.

Bill e Sheila progettano il futuro

Con le nuove prove fornite all'udienza, il magnate ha agito in modo tale da influenzare il corso degli eventi a proprio vantaggio, rendendo Sheila una donna libera. Mike, la guardia carceraria che ha fatto evadere la Carter, convinto che la donna fosse innamorata di lui, saluta Sheila in procinto di uscire di prigione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn e Steffy cedono al ricatto di Bill