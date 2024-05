Doctor Who 14, Millie Gibson: 'Ruby e il Dottore hanno un'energia simile a una partita di tennis'

Millie Gibson ha debuttato nell'universo di Doctor Who durante l'episodio speciale di Natale e affiancherà ora il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa nelle sue avventure. L'attrice ha infatti il ruolo della companion Ruby Sunday, al centro di un mistero che si svilupperà nel corso della stagione.

La nuova companion del Dottore

Nella puntata natalizia di Doctor Who si è mostrato come Ruby sia stata abbandonata la notte di Natale e non conosca quindi l'identità dei suoi genitori biologici. Millie Gibson ha svelato che è stata entusiasta dalla reazione degli spettatori al suo esordio e ha ricordato: "Lo show offre così tanta speranza alle persone. Penso che le persone semplicemente abbiano apprezzato l'episodio di Natale e si siano divertite, ed era tutto quello che potevamo chiedere. Ero entusiasta!".

La giovane attrice ha sottolineato che quando è triste guarda sempre delle serie che le offrono conforto, proprio come Doctor Who che tira su il morale agli spettatori e riesce a distogliere l'attenzione dalle preoccupazioni del momento. Millie ha inoltre ricordato quanto lo show sia in grado di unire diverse generazioni, permettendo a tutta la famiglia di sintonizzarsi davanti alla tv.

L'attrice era una fan fin da quando era bambina e guardava la serie insieme al padre il sabato sera, in particolare durante le stagioni con Matt Smith che ha rappresentato "il suo Dottore".

Millie ha quindi descritto Ruby come "un bolide! Desidera che avvenga l'avventura. È carismatica. È un tipo di persona dal bicchiere mezzo pieno. È semplicemente molto positiva, penso che sia semplicemente adorabile. La guardo e penso: "Sì, sono d'accordo con Ruby". Lei ha ragione. Andrà tutto bene. Penso che sia bello da vedere".

Doctor Who: un'immagine della quattordicesima stagione

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia...

Il legame tra il Dottore e la sua companion

Gibson ha quindi descritto l'esperienza di recitare accanto a Gatwa come "un'energia simile a una partita a tennis". L'attrice ha sottolineato: "Ruby dice una cosa e il Dottore un'altra, ed è come se ci fosse questo scambio. Ed è così divertente da interpretare. Alla fine di ogni giorno eravamo così stanchi perché avevamo usato così tanta energia. Ma trovavamo sempre un pezzo della scena in cui potevamo respirare, e poteva essere un po' emozionante e onesto. Si tratta di una dinamica così adorabile da vedere e da recitare. Alcune delle avventure e situazioni in cui si ritrovano sono davvero divertenti".

L'interprete di Ruby Sunday ha spiegato che i due personaggi useranno il loro umorismo, fascino e acume per cavarsela in situazioni complicate e spera che gli spettatori si innamorino di loro e ridano insieme ai protagonisti durante le loro avventure.

Il Dottore e la sua companion, secondo la giovane star, lottano insieme per sopravvivere mentre viaggiano attraverso l'universo e provano una fiducia reciproca. Millie ha aggiunto: "Sono legati per sempre. Penso che il Dottore sia davvero protettivo nei confronti di Ruby. Ma c'è un certo amore tra ogni singolo duo che è mai stato nello show, è meraviglioso".