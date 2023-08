Doctor Who, David Tennant in azione in questa nuova immagine dagli speciali del 60esimo anniversario

Manca sempre meno al ritorno di Doctor Who sugli schermi, e di rimando a quello di David Tennant nei panni del Dottore. Ma guardiamo insieme una delle ultime immagini promozionali con protagonista proprio il Quattordicesimo Dottore.

David Tennant alla seconda

Quando andò in onda l'episodio della rigenerazione di Tredici, i rumor sul ritorno di David Tennant nella serie erano già stati confermati, per cui non ha sorpreso più di tanto rivederlo nei panni del Dottore (nonostante l'annuncio di Ncuti Gatwa come nuovo Dottore).

Quello che restava da capire, tuttavia, era come fosse possibile una cosa del genere (oltre a come avrebbe funzionato il conteggio, questione poi risolta dallo stesso Russell T. Davies).

La risposta, ovviamente, è stata lasciata agli speciali per il 60esimo anniversario di Doctor Who, di cui oggi vediamo una nuova immagine con protagonista proprio Tennant.

Il grande ritorno di Doctor Who

Gli episodi dedicati al 60esimo anniversario di Doctor Who saranno tre, e in questi vedremo, tra le altre cose, anche il ritorno di Catherine Tate, un villain a cui presta il volto Neil Patrick Harris e una nuova Rose interpretata da Yasmin Finney.

La quattordicesima stagione di Doctor Who, invece, vedrà il debutto del Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa e della sua nuova companion, la Ruby Sunday di Millie Gibson.

Doctor Who: Millie Gibson e Ncuti Gatwa

Cosa ci riserverà il futuro del longevo show targato BBC?