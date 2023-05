Doctor Who, David Tennant e Catherine Tate nel trailer per gli speciali del 60esimo anniversario

David Tennant e Catherine Tate fanno ritorno nel trailer per gli speciali del 60esimo anniversario di Doctor Who: guardiamolo insieme!

Doctor Who continua ad aumentare l'hype nei confronti degli episodi speciali per il 60esimo anniversario e il ritorno di David Tennant e Catherine Tate con un nuovissimo trailer.

Condiviso su tutti gli account social di Doctor Who, il nuovo trailer, che arriva pochi giorni dopo il teaser con Neil Patrick Harris, ci svela la suddivisione degli speciali in arrivo, e anticipa di cosa tratteranno.

"#DoctorWho farà ritorno quest'anno con i tre speciali per il 60esimo anniversario della serie" si legge infatti nella caption che accompagna il video su Instagram, e ci viene poi offerta la lista degli episodi:

Special One: THE STAR BEAST

Special Two: WILD BLUE YONDER

Special Three: THE GIGGLE

Chi va e chi viene

Il nuovo corso di Doctor Who, a partire dagli speciali del 60esimo anniversario, non vedrà più Chris Chibnall al timone della serie, ma il veterano Russell T. Davies, che vediamo tornare proprio come David Tennant e Catherine Tate, più alcuni volti familiari dal passato della serie.

A differenza di questi ultimi, però, Davies proseguirà il viaggio assieme al nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa e la sua companion, Ruby Sunday, a cui presta il volto Millie Gibson.

Tra le new entry dello show, poi, anche la più recente, l'attore di Glee e Hamilton Jonathan Groff.

Doctor Who: Jonathan Groff nel cast dei nuovi episodi

I nuovi episodi di Doctor Who, inoltre, saranno prodotti e distribuiti in collaborazione con Disney+ dopo aver siglato l'accordo con la compagnia di Topolino lo scorso ottobre.