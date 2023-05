Doctor Who: Jonathan Groff nel cast dei nuovi episodi

BBC ha annunciato che nel cast della prossima stagione di Doctor Who ci sarà anche l'attore Jonathan Groff.

La star di Glee apparirà nelle puntate che andranno in onda dopo i tre episodi speciali per il sessantesimo anniversario della serie che vedranno come protagonista David Tennant, in arrivo sugli schermi in autunno.

Il nuovo arrivo nel cast

Matrix Resurrections: Jonathan Groff in una scena

I produttori della serie Doctor Who non hanno svelato i dettagli del personaggio affidato a Jonathan Groff, tuttavia è stato anticipato che sarà "un misterioso ed eccitante ruolo" da guest star.

L'attore, per il piccolo schermo, ha recitato in Glee e Mindhunter, lo show diretto da David Fincher.

Recentemente Jonathan ha fatto parte del cast di Knock at the Cabin e The Matrix Resurrections.

Il quindicesimo Dottore sarà Ncuti Gatwa, che erediterà l'iconico ruolo dopo Jodie Whittaker e il ritorno di David Tennant.

Le nuove puntate avranno come showrunneer Russell T. Davies, al suo ritorno nel mondo del Signore del Tempo.