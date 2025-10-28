Doctor Who: BBC svela finalmente il destino della serie dopo l'addio di Ncuti Gatwa

L'emittente britannica ha annunciato quale sarà il futuro dello show cult confermando che il Dottore ritornerà sugli schermi nel 2026.

BBC, dopo una lunga attesa, ha svelato il futuro di Doctor Who e l'emittente britannica ha inoltre confermato la fine della partnership che era stata stretta a livello internazionale con Disney+.

Nel mese di maggio si era conclusa la messa in onda delle puntate con star Ncuti Gatwa, lasciando inoltre in sospeso i fan della saga sci-fi con un cliffhanger che sembrava aver anticipato un importante ritorno.

L'annuncio sul futuro di Doctor Who

Con un comunicato ufficiale e un annuncio sui social media, BBC ha ora annunciato che la serie Doctor Who ritornerà sugli schermi televisivi con un episodio speciale che andrà in onda a Natale 2026. La sceneggiatura della nuova storia sarà firmata da Russell T Davies, showrunner che ha guidato l'universo del Signore del Tempo nelle due recenti stagioni.

Lindsay Salt, responsabile delle serie drammatiche tra le fila di BBC, ha poi dichiarato: "Ci piacerebbe ringraziare Disney+ per essere stata un'incredibile partner a livello globale e per la collaborazione avvenuta nel corso delle passate due stagioni, e per il lavoro compiuto con The War Between the Land and the Sea, in arrivo sugli schermi". Il comunicato prosegue ricordando: "BBC rimane totalmente impegnata a sostenere Doctor Who, che continua a essere una delle nostre serie drammatiche più amate e siamo felici del fatto che Russell T Davies abbia accettato di scrivere un altro spettacolare speciale natalizio per il 2026. Possiamo assicurare ai fan che il Dottore non andrà da nessuna parte, e annunceremo i progetti per la prossima stagione a tempo debito, assicurandoci che il TARDIS rimanga al cuore della BBC".

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Chi sarà il prossimo Dottore?

L'emittente britannica, tuttavia, non ha annunciato il cast della puntata in arrivo tra un anno. I fan dovranno quindi attendere per scoprire se Billie Piper, dopo essere stata la companion Rose Tyler 20 anni fa, sarà la nuova protagonista della serie cult.

Negli ultimi minuti della puntata trasmessa da BBC e Disney+, infatti, il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa affrontava la rigenerazione e l'attrice era riapparsa a sorpresa a bordo del TARDIS.

L'attrice aveva successivamente, e in più occasioni, mantenuto volutamente la segretezza riguardante l'identità del suo personaggio, sottolineando solo che non avrebbe mai potuto rifiutare l'offerta di ritornare nell'universo di Doctor Who e invitando i fan ad attendere per scoprire qualche dettaglio in più.