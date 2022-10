Doctor Who, a Disney+ i diritti di distribuzione globali

Doctor Who approderà su Disney+. BBC e Disney hanno annunciato che la distribuzione globale della popolare serie britannica avverrà grazie alla piattaforma streaming della Casa di Topolino, mentre in Regno Unito e in Irlanda continuerà ad essere ad opera della celebre emittente televisiva.

Il Dottore e Topolino entrano nel TARDIS... No, non si tratta di una barzelletta, ma sarà davvero la piattaforma streaming di casa Disney a portare gli episodi di Doctor Who nel resto del mondo, adesso.

Come annunciato dagli account social ufficiali dello show e segnalato anche da The Wrap, BBC e Disney Branded Television hanno annunciato quest'oggi una nuova partnership e un accordo che prevede la distribuzione dello show sui canali BBC per quanto riguarda UK e Irlanda, e su Disney+ per gli altri paesi.

"Amo questo show, e questo è il meglio che potessimo ottenere: con la visione e la gioia di BBC e Disney+ potremo lanciare insieme il TARDIS per tutto il pianeta, raggiungendo così una nuova generazione di fan, ma mantenendo comunque la nostra tradizionale dimora nel Regno Unito" ha affermato lo showrunner di Doctor Who Russell T. Davies.

"Doctor Who ha catturato l'immaginazione di famiglie in tutto il mondo nel corso degli ultimi 60 anni" ha aggiunto Ayo Davis, a capo di Disney Branded Television "Siamo così entusiasti di collaborare con BBC e di avere l'opportunità di portare in vita per un nuovo pubblico globale questo franchise così iconico e la brillante visione di Russel T. Davies. Afferrate i vostri cacciavite sonici e preparatevi a viaggiare attraverso il tempo e lo spazio!".

E la stessa Charlotte Moore, CCO di BBC, non potrebbe essere più elettrizzata all'idea "Siamo entusiasti di annunciare questa elettrizzante partnership con Disney, i partner perfetti per portare questo show così 'British' nel resto del mondo. La visione di Russell T. Davies per Doctor Who è sempre stata assurdamente incredibile, e ci stiamo impegnando affinché questa possa raggiungere gli spettatori di tutto il mondo, come le epiche avventure del Dottore meriterebbero. Unire le forze con Disney+ ci permetterà di elevare ancor più lo show e raggiungere sempre più persone".

Restao ancora da vedere le dinamiche e le tempistiche esatte proprie di ogni paese, ma d'ora in avanti Doctor Who avrà dunque una nuova casa.