Doctor Strange nel Multiverso della Follia sbanca il box office italiano con 8,3 milioni

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Doctor Strange nel Multiverso della Follia fa davvero follie al box office italiano incassando ben 8,3 milioni di euro da 543 schermi, 6,2 milioni dei quali nel weekend. Partenza stratosferica, e incassi assicurati per le sale, per l'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen chce prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi sono gli Illuminati?

L'ex numero uno, Animali Fantastici - I segreti di Silente, deve accontentarsi ora della seconda posizione e di un incasso di 360.000 euro che lo porta a un totale di 8 milioni in quattro settimane. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Animali fantastici - I segreti di Silente: Jude Law: "Il mio Silente è sta ancora cercando la sua strada"

Terza posizione per Downton Abbey II: Una Nuova Era. magri gli incassi italiani per il sequel ispirato alla serie inglese di culto che aggiunge altri 273.000 euro arrivando a 838.000 euro complessivi.

Quarto posto per Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al celebre videogame che continua a mietere incassi raccogliendo altri 207 mila euro che la portano a un totale di 3,9 milioni di euro in tre settimane. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Quinto, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, incassa 141.000 euro che lo portano a 1,4 milioni di euro totali. Come descritto nella nostra recensione de Il sesso degli angeli, Leonardo Pieraccioni interpreta Don Simone, un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo "stare insieme" dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un'avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto. Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello.