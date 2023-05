Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Magneto è stato tagliato dal film, ecco perché

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscito nelle sale nel 2022 e diretto da Sam Raimi, ha esplorato il concetto di multiverso mostrando al pubblico numerose varianti di alcuni dei personaggi Marvel più amati. Si era a lungo vociferato di un cameo di Magneto, che avrebbe avuto una breve interazione con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), ma alla fine la sua apparizione è stata tagliata dal film.

Rimosso il cameo di Magneto?

A riportarlo è stato Alex Perez di Cosmic Circus: "Per molto tempo ha fatto parte di un arco narrativo più ampio che avrebbe distolto l'attenzione da quello principale e quindi il suo cameo è stato rimosso. Doveva essere una storia di Doctor Strange". Magneto è stato interpretato nei film Fox da Ian McKellen e Michael Fassbender.

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo Magneto nell'MCU è molto probabile che Ian McKellen possa tornare per un cameo in Deadpool 3. Ad anticipare l'ipotesi ai fan ci aveva pensato Patrick Stewart, tornato nei panni di Charles Xavier, dichiarando. "In realtà è andata molto bene. Ha detto qualcosa del tipo ['Ehi, l'avrei fatto io!'], sì è vero. Ma non abbiamo finito, io e Sir Ian. Abbiamo... abbiamo dei piani." L'attore non ha menzionato in modo specifico i ruoli interpretati in X-Men, ma sembra difficile pensare che il suo non sia un riferimento a Xavier e Magneto e a una possibile reunion futura.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tagliata una scena post-credit sui Fantastici 4

Ci sarà un Doctor Strange 3?

Al momento non ci sono dettagli sulla trama di Doctor Strange 3, ma è probabile che il plot vedrà Strange e Clea (Charlize Theron) pronti a tornare nella Dimensione Oscura per impedire che si verifichi un'altra incursione. Per molti è probabile che la nuova avventura con Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange possa arrivare prima di Avengers: The Kang Dynasty, attualmente previsto per il 2025.