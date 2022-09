Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tagliata una scena post-credit sui Fantastici 4

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha soddisfatto la fanbase grazie a una grande quantità di cameo su personaggi provenienti dall'universo Marvel, ma in realtà avrebbe potuto esserci di più: lo scrittore Michael Waldron ha rivelato di aver provato a inserire i Fantastici 4 anche in una scena post-credits del film poi scartata.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in un'immagine dal teaser trailer

In una recente intervista per Empire, Michael Waldron ha parlato di una delle scene più iconiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ovvero quella in cui gli Illuminati vengono rasi al suolo da Scarlet Witch. Il gruppo di eroi include luminari come Reed Richards (John Krasinski) e il Professor Xavier (Patrick Stewart).

Doctor Strange nel multiverso della follia arriva in homevideo: ecco la data e gli extra

Nonostante il debutto sul grande schermo di una versione alternativa di Mr. Fantastic sia stata una sorpresa per i fan, Waldron ha rivelato che avrebbe voluto inserire il personaggio anche in una scena post-credits alla fine del film: "Ho sempre voluto Red Richards in questo progetto. [...] Reed è probabilmente il mio personaggio preferito dei fumetti Marvel e ho sempre desiderato inserirlo da qualche parte."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Scarlet Witch in un'immagine

I film Marvel sono famosi ormai per le loro scene dopo i titoli di coda, le quali solitamente anticipano i progetti in arrivo e introducono nuovi personaggi. Aggiungere Mr. Fantastic in una di queste scene alimenterebbe sicuramente le aspettative in chi è ansioso di vedere il ritorno dei Fantastici 4 su schermo. Il gruppo è infatti apparso varie volte, come nella pellicola dedicata del 2005 e il sequel del 2007; è stato rilasciato anche un reboot nel 2015, che però ha ricevuto aspre critiche per la sua mediocrità. Non possiamo far altro che aspettare novità sul destino dei Fantastici 4, sperando di rivederli nuovamente all'interno del MCU.