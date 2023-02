X-Men, Patrick Stewart anticipa il ritorno di Magneto?

Patrick Stewart potrebbe aver anticipato il suo ritorno nei panni del Dottor Charles Xavier, dopo la breve apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e quello di Ian McKellen nelle vesti di Magneto?

Come i fan ricordano, Patrick Stewart ha ripreso il ruolo del professor Charles Xavier per una breve apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. E, secondo quanto riportato da ComicBookMovie, le sorprese per i fan dell'attore potrebbe non essere finite.

Deadpool 3: Patrick Stewart commenta le ipotesi di un suo ritorno accanto a Hugh Jackman

Stewart riporterà dunque il suo personaggio nel MCU? Alla domanda, l'attore ha rivelato che gli è stato chiesto di restare in "stand-by". Inoltre, Patrick Stewart avrebbe accennato alla possibilità che un volto amico si unisca a lui "quando e se" apparirà di nuovo.

Intervistato da ET, Patrick Stewart ha quindi parlato di Ian McKellen e di cosa pensava l'attore del suo ruolo in Doctor Strange 2: "In realtà è andata molto bene. Ha detto qualcosa del tipo ['Ehi, l'avrei fatto io!'], sì è vero. Ma non abbiamo finito, io e Sir Ian. Abbiamo... abbiamo dei piani."

L'attore non ha menzionato in modo specifico i ruoli interpretati in X-Men, ma sembra difficile pensare che il suo non sia un riferimento a Xavier e Magneto e a una possibile reunion futura.

Le pellicole in cui i due potrebbero apparire sono attualmente Deadpool 3 e/o Avengers: Secret Wars, che dovrebbe portare al suo interno una serie di volti familiari della Marvel e della 20th Century Fox.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere questi due attori e i loro personaggi insieme per una breve (o lunga) apparizione?